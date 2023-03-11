赵乐际当选人大委员长 韩正任国家副主席 习近平再次全票连任中国国家主席

同场当选的十多名国家机构领导人几乎都获全票赞成，凸显中国政坛主流在行动上的高度统一。学者认为，以习近平为核心的领导班子已树立高度权威，所有成员都高票当选的局面在意料之中。本次连任则意味着今年70岁的习近平成为1949年中共建国以来任期最长的国家元首。

中国国家主席习近平时隔五年再次以全票连任，开启第三个国家主席任期。

同场当选的十多名国家机构领导人几乎都获全票赞成，凸显中国政坛主流在行动上的高度统一。

中国全国人大星期五（3月10日）选举部分新一届国家机构领导人。身兼中共总书记的习近平在国家主席和国家中央军委主席投票中均获得2952张赞成票，无反对票。中共政治局常委赵乐际和前常委兼上一届国务院副总理韩正，也分别以全票当选全国人大常委会委员长和国家副主席。

五年前的换届两会（全国人大、政协年会）上，习近平以全票连任国家主席，成为1993年中国“三位一体”（中共总书记、国家主席、中央军委主席同为一人）制度实施以来，第一位全票当选的国家主席。本次连任则意味着今年70岁的习近平成为1949年中共建国以来任期最长的国家元首。

在大会宣布国家主席的计票结果后，现场近3000名代表全体起立并报以56秒掌声。主席台上的习近平起身鞠躬致谢，并分别同坐在他两侧的原人大委员长栗战书和政治局常委李强握手，接受二人祝贺。

赵乐际当选人大委员长后，先走到习近平身边与他握手，再和刚刚卸任的栗战书握手。韩正当选副主席后，也先后走向习近平和前任副主席王岐山，相继与二人握手。王岐山紧接着走到主席台中央，和习近平面带微笑地握手数秒。

韩正是多年来第一位以全票当选的国家副主席。相比之下，五年前王岐山当选为副主席时，有一人反对。20年前中共元老曾庆红当选副主席时，更面对高达177张反对票和190张弃权票。

台湾政治大学东亚研究所特聘教授寇健文接受《联合早报》访问时指出，经历过去几年的高层人事更迭，再加上中共一再强调“坚持党中央集中统一领导”，以习近平为核心的领导班子已树立高度权威，所有成员都高票当选的局面在意料之中。

寇健文说：“投票现场的全民拥戴局面，其实五年前就已经出现。今天的选举只是过渡到下一个五年的仪式。”

习近平步入第三个国家主席任期之际，中国的内外部逆风都在加大。分析普遍认为，习近平未来五年将专注于推动中国经济稳定发展，并平衡和美国间关系，包括应对潜在台海冲突风险。

王沪宁当选全国政协主席

新任全国人大常委会副委员长李鸿忠，是全场唯一一名获反对票的当选人，他共获2950票赞成，一票反对、一票弃权。

除了李鸿忠，其他13名副委员长都以全票当选。

李鸿忠随后在宪法宣誓环节出现口误。他在带领其他副委员长和人大常委会秘书长宣读誓词时，将“维护宪法权威”说成“维护宪法尊严”。

星期五的投票环节持续近40分钟，习近平完成投票不久后，便开始与左手边的李强交谈。

坐在李强左侧的另一名政治局常委王沪宁不久后也加入谈话，三人交谈了20分钟左右。

王沪宁同天下午当选全国政协主席，李强则预计在星期六（3月11日）被任命为国务院总理，接替李克强成为中国国务院掌舵人。

全国人大星期六将选出另一批国家机构领导人，包括国家监察委主任、最高人民法院院长，以及最高人民检察院检察长。