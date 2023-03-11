台恢复两岸部分直航点 行政院长否认为蔡英文过境美国灭火

台湾自星期五（3月10日）起恢复两岸部分直航航点，行政院长陈建仁否认这是为总统蔡英文4月过境美国先行灭火，强调是考量两岸疫情缓解，且清明节将届，民众有返台祭祖需求所作的安排。

台湾政府大陆委员会主任委员邱太三也说，相关联想恐怕太敏感了，蔡英文今年2月与台商谈话时，就提及评估开放航点是全面性，盼中国大陆方面不要有过多的政治考量。他说，两岸每年都会有春暖，但花要不要开要靠双方共同挹注。

受访学者分析，两岸都有善意，但双方官方联系管道仍“已读不回”。没有“九二共识”，两岸不可能有对话，今年就是恢复交流，不会春暖花开。

在冠病疫情稳定后，大陆方面2月初先建议两岸优先恢复广州等16个两岸直航航点；蔡英文出席”2023大陆台商春节联谊活动”时，也表达要推动疫后健康有序的交流。

但接着中美为了气球事件闹得不愉快，台湾国民党副主席夏立言等人访问大陆表达民众追求和平等心声，被执政的民进党指责“朝共”。台湾旅行商业同业公会全台联合会理事长萧博仁，2月底率团赴北京拜会国务院台湾事务办公室等单位，返台后转达大陆呼吁台湾取消大陆人民赴台和两岸直航的限制和禁令。

行政院星期四（3月9日）突然下令尽速实施“恢复两岸空运客运航点规划”，在现行五个航点外，自星期五起恢复包括广州等10个两岸定期航班航点，并规划对13个航点得申请包机，清明节前开放“小三通”客运中转。连民进党都肯定政府务实负责，希望与大陆建构疫后良性互动新局。外界都嗅到风向转变。

国民党立委万美玲在总质询时问陈建仁，此举是否为蔡英文赴美先行灭火？不待她问完，陈建仁赶紧插话澄清说：“解读错误、解读错误啦！”他说，两岸疫情趋缓，加上清明节将届，民众有返台祭祖需求，故考虑开放。

旅游业者更盼政府松绑旅游团禁令，但交通部长王国材表示，大陆自2019年禁陆客自由行，也禁止出团来台，“观光的锁，大陆那边要开”。

学者：两岸都有善意 但没有沟通管道

淡江大学大陆研究所荣誉教授赵春山向《联合早报》表示，大陆一方面对台加强交流，一方面反制美国外力介入，对美态度非常强硬，不希望美国对台释放错误的信息，蔡英文过境美国的安排也在避免升高冲突。

他认为，两岸都有善意，但没有沟通管道，台湾只能就操之在我的部分去做。“今年就是恢复交流，但没有九二共识，不可能有对话，不会春暖花开，只能降低风险，小心处理蔡访美及（美国众议院议长）麦卡锡等事，其他等2024年大选后再说”。