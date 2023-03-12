李强出任中国国务院总理

全国人大昨天进行投票，李强在2947张有效选票中，获2936票赞成、三票反对、八票弃权。表决结果公布后，前一天刚连任国家主席的习近平当场签署第一号主席令，正式任命李强为总理。

中共政治局排名第二的李强经中国全国人大表决通过，正式宣誓就职总理，肩负带领新一届政府应对内外挑战与实现疫后复苏的使命。

根据中国的制度安排，国务院总理人选由国家主席提名，再经全国人大投票表决通过。在星期六（3月11日）上午的投票中，李强在2947张有效选票中，获2936票赞成、三票反对、八票弃权。

他的前任李克强2013年首次出任总理时，获2940票赞成、三票反对、六票弃权；2018年李克强连任总理时，获2964票赞成、两票反对。

表决结果公布后，前一天刚连任国家主席的习近平当场签署第一号主席令，正式任命李强为总理。李强随后向全场和主席台深鞠躬，习近平站起来面带笑容与他握手。

李强接着走到在座的李克强身旁，后者站起来与李强握手表示祝贺。李克强随后转身再与习近平握手，两人都面带微笑。

李克强已在去年10月的中共二十大后，卸任政治局常委并退出中央委员会，星期六卸任总理，标志着他正式退出政坛。

今年64岁的李强在二十大后跻身政治局常委，排序仅次于总书记习近平，出任总理并无悬念。

李强的仕途与习近平有密切交集，2000年代初，习近平在浙江担任省委书记逾五年，其中约三年由时任浙江省委秘书长李强辅佐。

李强曾长期在东部沿海地区工作，有丰富的经济管理经验，以亲商务实著称。他曾在“商人之都”温州做过“一把手”，也担任过浙江省省长、江苏省委书记，调任中央前在金融中心上海任市委书记。然而，去年上半年上海经历疫情重创，实施了史无前例的封城措施，让李强的仕途一度蒙上阴影。

李强出任中国政府首脑，打破了周恩来以来历任总理都担任过副总理的惯例。

国务院总理曾被视为中国经济的掌舵者，但随着中共这些年加强党的集中统一领导，总理的影响力被明显削弱。

学者：深受习近平信任 李强能获更多空间执政

分析人士认为，李强深受最高领导人信任，在政策执行上能获得更多空间；而他作为习近平的忠诚者，又会更忠实地执行最高领导人的决策。

台湾政治大学东亚研究所特聘教授寇健文接受《联合早报》采访时指出，与李克强和温家宝当年出任总理时相比，中国大陆面对的国内外环境已完全不同。

他说：“李强必须面对的挑战也更多，这会考验李强的能力。”

受疫情多发、内需疲弱及房地产市场下行等影响，去年中国经济仅实现3％增长。中国政府在本月5日宣布，今年的经济增长目标为5％左右。

提振经济、重振信心将是李强政府的首要任务。寇健文指出，经济安全、金融安全及维持社会稳定都是李强面临的较大难题。

在外部环境上，寇健文认为美国将继续遏制中国崛起，在军事、外交上让北京面对压力；中国大陆也必须在科技上设法独立自主。

全国人大星期六也投票表决，决定张又侠、何卫东为中国中央军事委员会副主席，李尚福、刘振立、苗华、张升民为中国中央军事委员会委员。

大会还根据主席团提名，选举中共中央纪委副书记刘金国为国家监察委员会主任、张军为最高人民法院院长、应勇为最高人民检察院检察长。

全国人大星期天将继续投票表决由李强提名的副总理、国务委员等，组建新一届内阁。中共政治局常委丁薛祥预计将出任常务副总理，政治局委员刘国中、何立峰、张国清预计出任副总理。