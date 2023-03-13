学者：全员无国务院领导经验 李强内阁角色料着重执行非制定政策

新加坡国立大学李光耀公共政策学院助理教授陆曦分析，此次内阁名单没有任何意外，李强若想增强外界的信心，他的内阁团队必须进行制度性建设，并要营造长期的制度环境，不能只出台短期临时的政策。

中国国务院总理李强组建的新一届内阁宣誓就职。去年中共二十大后就任的中共政治局常委丁薛祥，以及中共政治局委员何立峰、张国清和刘国中不出所料出任国务院常务副总理与副总理。

受访学者分析，新一届国务院领导班子都没有国务院领导经验，整体内阁的中央政务经验也较薄弱，佐证了外界对于国务院角色将弱化的判断。

人大全体会议星期天（3月12日）上午表决通过由李强提名的副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、中国央行行长、审计长、秘书长等人选。名单大体符合外界此前的预测。

在七名中共政治局常委中排名第六的丁薛祥，成为排名第一的国务院副总理。

丁薛祥曾在上海工作近30年，2013年从上海调入北京，进入中央办公厅，四年内升任中央办公厅主任。

根据现行国务院领导分工，这名“大内总管”预料将接替原常务副总理韩正的职务，分管国家发改委、财政部、生态环境部等。星期天的表决中，丁薛祥在2946张有效票中获2944票赞成，2票弃权。

原发改委主任何立峰预料将接替担任国务院“经济操盘手”刘鹤，负责金融、工业、交通、科技等关键领域。何立峰曾在福建工作30多年，2009年至2014年到天津任职，2014年开始担任国家发改委副主任、2017年升任主任。他获2943票赞成，3票反对。

另两名由地方进入国务院系统的副总理张国清和刘国中，预料将分别负责农业、商务等；以及教育、卫生、文化、体育等。张国清是原中共辽宁省委书记，刘国中是原中共陕西省委书记，两人在表决中都获得全票赞成。

秦刚三个月内罕见连升两级

中央军委委员李尚福、现任公安部长王小洪、原中共江苏省委书记吴政隆、原中共贵州省委书记谌贻琴和现任外交部长秦刚，则获通过担任国务委员。

其中，现年57岁的秦刚实现了三个月内从驻美大使到国务委员、连升两级的罕见纪录。

在国务委员的表决中，李尚福和王小洪全票通过；吴政隆获2945票赞成，1票反对；谌贻琴获2943票赞成，1票反对，2票弃权；秦刚获2944票赞成，2票反对。

李尚福、王小洪和秦刚也经人大投票表决，全票通过分别担任国防部长、公安部长和外长。吴政隆获全票通过，出任国务院秘书长。

其他部委领导人选方面，中共安徽省委书记郑栅洁接替何立峰出任国家发改委主任；其余部委领导人原封不动，其中刚满65岁的易纲连任央行行长、刘昆连任财政部部长、陈一新连任国家安全部部长。

各部委中，国家卫生健康委员会主任马晓伟获最多反对票，共有2917票赞成，21票反对，8票弃权。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院助理教授陆曦接受《联合早报》访问时分析，此次内阁名单没有任何意外。

陆曦分析，整体内阁领导层在政务系统中薄弱的工作经验，意味着李强带领的内阁，所扮演的角色是政策执行者而非政策制定者，政务系统的独立性将进一步下降。

陆曦认为，李强若想增强外界的信心，他的内阁团队必须进行制度性建设，并要营造长期的制度环境，不能只出台短期临时的政策。