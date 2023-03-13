易纲连任央行行长 分析：显示北京要保持政策连贯性

（北京综合讯）已届退休年龄的中国央行行长易纲连任职务，出乎外界意料。分析认为，易纲连任显示中国官方有意保持金融经济领域政策连贯性，释放金融改革将稳扎稳打的积极信号，稳固市场信心。

中国第14届全国人大一次会议第五次全体会议星期天（3月12日）表决通过由新任国务院总理李强提名的各部部长、各委员会主任、中国央行行长、审计长、秘书长等人选。易纲以2944票赞成，一票反对，一票弃权，连任中国人民银行行长。

易纲既不是第20届中共中央委员会成员，也不是第14届全国人大代表，加上他已达到65岁的正部级官员退休年龄，外界一度预测他将卸任。易纲在3月10日当选政协第十四届全国委员会常务委员。

易纲在央行深耕超过25年。从1997年入职以来，他担任过央行货币政策司司长、国家外汇管理局局长等职务，并于2007年起担任副行长，2018年接替周小川出任行长。

财长刘昆 商务部长王文涛也连任

在进入央行之前，易纲在经济学界也已有建树。他1980年从北京大学经济系毕业后，先后在美国哈姆林大学和伊利诺大学攻读工商管理和经济学专业，获经济学博士学位，并在美国任教八年，取得终身教职。他1994年返回中国后，与知名经济学家林毅夫等人组建北京大学中国经济研究中心，并在北大任教三年。

综合路透社和彭博社经济师分析，中国官方选择在经济增长仍面临诸多风险，金融监管领域又将实施改革的当下，让拥有丰富经验的技术型官员易纲留任，有助于稳定市场信心。除了易纲，中国财政部长刘昆和商务部长王文涛也连任。

上海保银资产管理有限公司首席经济学家张智威说，这些资深金融专家留任对市场信心来说是一个惊喜。他认为，国内外经济前景都充满挑战，此时保持经济和金融领域领导层稳定是一个“务实的选择”。

招联金融首席研究员董希淼认为，易纲留任将有助于保持货币政策的稳定性和连续性，也能更好地落实国务院机构改革计划，协调和推动央行分支机构改革。