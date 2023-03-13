于泽远：中国新一届政府特色

蓟燕春秋

中国全国人大会议3月12日（周日）投票决定丁薛祥、何立峰、张国清、刘国中为国务院副总理，李尚福、王小洪、吴政隆、谌贻琴、秦刚为国务委员，加上3月11日上任的国务院总理李强，中国新一届政府领导班子正式成立。

去年10月中共二十大后，新一届国务院领导班子就初现轮廓，尤其是总理和排名第一的副总理已无悬念。此后，副总理和国务委员的人选也逐渐浮出水面。新任外长秦刚也在三个月内完成了“两连跳”，从副部级的驻美大使升到副国级的国务委员。

新一届政府领导班子最大特色就是面孔新、职务新。中共二十大前，外界很少有人预见到国务院领导班子会有如此力度的重组。总理李强和副总理丁薛祥都没有在国务院担任领导的经验，丁薛祥甚至没有主政省级地方和中央部委工作的经历。这是改革开放后历届国务院重组的第一次。

新班子的另一特色，就是与最高领导人习近平关系密切。李强曾任中共浙江省委秘书长，是时任浙江省委书记习近平的主要助手。丁薛祥更是在上海工作时就辅佐时任上海市委书记习近平，2013年又担任中央办公厅副主任兼国家主席办公室主任，2017年中共十九大后升任政治局委员、中办主任兼国家主席办公室主任。中共二十大后，丁薛祥升任政治局常委，周日出任国务院副总理，但仍担任中办主任。

过去10年，丁薛祥从副部级一路升至正国级的政治局常委，但作为习近平“大管家”的身份一直未变。出任国务院排名第一的副总理后，丁薛祥会不会卸下中办主任一职，目前仍不明朗。

副总理何立峰与习近平相识更早。上世纪八十年代中期，何立峰担任厦门市政府办公室副主任时，习近平是厦门市副市长。上世纪九十年代中期至本世纪初，习近平担任中共福建省委副书记、省长时，何立峰出任泉州市长、市委书记，福州市委书记。2017年，何立峰出任国家发改委主任，成为习近平参加各种活动的主要陪同人员之一。

副总理张国清和刘国中都出身军工系统。张国清曾任中国兵器工业集团副总经理、总经理，2013年出任中共重庆市委副书记，2017年升任重庆市长，2018年调任天津市长，2020年出任中共辽宁省委书记。刘国中毕业于华东工程学院炮弹系，曾在黑龙江军工厂工作，后转入黑龙江省政府办公厅工作，2007年出任中共黑龙江省委常委，先后在中华全国总工会、四川省担任领导，2017年升任吉林省长，2018年调任陕西省长，2020年升任中共陕西省委书记。

中共二十大后，出身军工和航天系统的张国清、刘国中、马兴瑞、袁家军进入新一届政治局，进一步受到重用。马兴瑞担任中共新疆党委书记，袁家军出任中共重庆市委书记。

来自军工和航天系统的高官受到重用，既得益于军工和航天产业近些年取得快速发展，也与这些系统一向讲政治、讲大局密不可分。实际上，更加讲政治、讲大局，也是新一届国务院领导班子的特色。

讲政治的核心就是做到“两个维护”，即维护习近平党中央的核心、全党的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导。

李强3月6日在参加云南代表团审议时强调，要从中国发展走过的极不寻常历程、取得的极不平凡成就中，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

丁薛祥3月7日在参加辽宁代表团审议时说，要坚决维护以习近平为核心的党中央权威和集中统一领导，坚持和完善中共领导经济社会发展的体制机制，确保中共中央各项决策部署落到实处。

中共十八大后，在官方不断强调“党领导一切”的大趋势下，国务院在中国决策层中的地位有所下降，一些原本由国务院主导的经济工作也被中央财经委员会、中央全面深化改革委员会等机构分权，国务院更像是一个执行机构。担任两届总理的李克强，也很难再现前两任总理朱镕基、温家宝的自信。

这当然不等于国务院不重要。作为中国最高行政机关，国务院聚集了中共两名政治局常委、四名政治局委员，仍是地位仅次于中共中央的权力机构。

同时，国务院新领导班子还有一个特色，那就是李强、丁薛祥、何立峰等曾长期在东南沿海经济较发达地区工作，有着比较丰富的打造营商环境、推动民营经济发展的经验。对中国来说，发展尤其是推动经济增长仍是必须长期坚持的第一要务。在这方面，深受最高领导人信任的国务院新一届领导班子仍大有可为。