李强首场中外记者会 强调要“吃改革饭走开放路”

新任中国总理李强在首场中外记者会上表明，新一届中国政府将坚定不移深化改革开放，要“吃改革饭、走开放路”，传达中国不会走回头路的强烈信号。

李强并用“长风破浪、未来可期”形容中国经济前景，向外界派定心丸，强调“中国人不会被任何困难压倒”。

五年一次的中国换届两会（全国人大、政协会议）星期一（3月13日）上午闭幕后，两天前上任的李强携国务院领导班子的四名成员——副总理丁薛祥、何立峰、张国清、刘国中亮相总理记者会，回答中外媒体问题。

李强归纳了新一届政府的工作重点，包括牢固树立以人民为中心的发展思想、集中力量推动高质量发展、坚定不移深化改革开放。

他强调，改革开放是决定当代中国命运的关键一招，在推进中国式现代化、实现第二个百年奋斗目标中，还是要“吃改革饭、走开放路”；要坚持社会主义市场经济改革方向，坚持高水平对外开放。

受疫情反复等影响，中国经济去年仅取得3％增长；中国政府本月初宣布2023年增长目标为5％左右。李强承认，要实现这个目标“并不轻松，需要倍加努力”。

他接着以大禹治水、愚公移山、精卫填海、夸父逐日等中国神话故事，说明“中国人不会被任何困难所压倒”。李强还提高声量，用“长风破浪，未来可期”八个字概括中国经济前景，强调他对此充满信心。

吁民企增强主观能动性

在回应《联合早报》关于民营企业的提问时，李强坦言，去年有段时间，社会上有一些“不正确的议论”，使一些民营企业家内心感到忧虑，但在发展民营经济上，中共的方针政策“一直是非常明确的”。

李强承诺新政府将在新起点上大力营造市场化、法治化、国际化营商环境，平等对待各类所有制企业，依法保护企业产权和企业家权益。

曾在民营经济发达地区工作的李强，也喊话民营企业家增强主观能动性。他特别提到江浙等地发展个体私营经济、乡镇企业时，走遍千山万水、说尽千言万语、想尽千方百计、吃尽千辛万苦的“四千”精神。

他语重心长地说：“当时那样一种筚路蓝缕、披荆斩棘的创业精神，是永远需要的。”他也说：“时代呼唤广大民营企业家谱写新的创业史，这也是我特别想说的一点。”

在人民大会堂金色大厅举行的记者会历时约1小时20分钟，李强独自脱稿回答10道问题，其中四道是国际媒体提问。他在记者会开始时略显拘谨，但很快应对自如。

李强论述时逻辑清晰，答问直截了当，语速也较快，并且会用手势和语气强化自己的立场。

他有七次引述中共总书记习近平的理念或语录；在回答绝大多数问题时，他都回到经济主题，也谨守职能分界。例如他一开场就表明，政府的工作是把中共二十大擘画的宏伟蓝图变成“施工图”；与全国人民一道把宏伟蓝图变成美好现实。

曾在基层耕耘多年的李强，也展现了实干和谦卑的风格。谈到政府的自身建设时，他直言“高手在民间”，各级干部要多到一线去“问需于民、问计于民”。

他要求，各级政府部门和公务员在履行审批、管理职能时“不能光踩刹车、不踩油门”，“真正做有创造力的执行者”。