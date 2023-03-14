台陆委会证实金门失踪士兵在大陆 邱太三：待法律定性后再决定处置方式

金门防卫指挥部二胆守备队陈姓上兵3月9日清晨失踪，后传出他穿着救生衣游至大陆，体力不支被大陆海警救起。金门立委陈玉珍10日证实该士兵人在厦门，然而国防部一直未证实。

台湾的大陆委员会主任委员邱太三星期一（3月13日）证实，3月9日在金门二胆岛失踪的陈姓上兵确定在中国大陆，国防部也正在调查中，须待法律定性后，再决定处置方式。

邱太三是在立法院内政委员会报告并备询时，作上述表示。他说，海基会上星期天（3月12日）下午已致函大陆海协会。但两岸制度性沟通管道自2016年民进党政府上台后已中断。

金门防卫指挥部二胆守备队陈姓上兵3月9日清晨失踪，后来传出陈姓上兵穿着救生衣游至大陆，体力不支被大陆海警救起。金门立委陈玉珍10日证实陈姓上兵人在厦门，然而国防部一直未证实。

邱太三星期一出席立院内政委员会，就“恢复小三通运能正常化进程及CIQS（海关、护照查验、检疫、安检）相关配合工作暨振兴金马地区疫后观光及经济相关措施办理情形”进行专题报告并备质询。他会前接受媒体访问时说，“（陈姓上兵）人现在确定在大陆”。

重申两岸协议有沟通机制 邱太三不表明消息来源

不过，有关两岸是在何时、以何管道联系，无论立委怎么轮番询问，如何确认陈姓上兵在大陆？邱太三不断重申，两岸签定的每项协议都有沟通机制，“我们有相关的管道”，就是不表明消息来源。

陈姓上兵9日失踪，至15日届满六天，依法军方应发布逃亡通告，地检署也将发布通缉，但国防部迄今低调以对。

邱太三说，对岸正在调查此事，国防部也在调查中，须待法律定性，例如确定是逃兵的话，便依兵役法处理。

陈玉珍表示，陈姓士兵的父母曾和她联络，表明陈姓上兵没有巨额负债，大概欠银行30万元（新台币，下同，1.3万新元），已做债务协商，每个月还几千块，也没有感情纠纷。

民进党立委王定宇主张，大陆应依照“金门协议”将陈姓上兵交给台湾。为解决遣返偷渡犯遣返问题，1990年两岸红十字会以非官方组织身份在金门签订司法互助协议。

陈玉珍等国民党立委讽刺说，民进党政府上台后把红十字会专法给废了，弃之如敝屣，现在有需要时，又想要红十字会帮忙执行“金门协议”，不是自相矛盾吗？

邱太三表示，后来两岸签订的两岸共同打击犯罪及司法互助协议比“金门协议”更好。

小三通清明前开放客运中转

另外，小三通将于清明节前开放客运中转。邱太三称，未来台湾民众和配偶都可以使用小三通。