沈晓明韩俊冯飞分任湖南安徽海南省委书记

沈晓明是接替张庆伟出任湖南省委书记，韩俊接替郑栅洁出任安徽省委书记，冯飞接替沈晓明出任海南省委书记。

中共中央星期二（3月14日）宣布调整三省省委书记：海南省委原书记沈晓明接替张庆伟出任湖南省委书记，吉林省长韩俊接替郑栅洁出任安徽省委书记，海南省长冯飞接替沈晓明出任海南省委书记。

张庆伟3月10日在全国人大会议上当选全国人大常委会副委员长，跻身“党和国家领导人”行列；郑栅洁3月12日接替晋升国务院副总理的何立峰，出任国家发改委主任。

沈晓明今年60岁，医学博士，曾长期在上海医疗系统工作，历任上海儿童医学中心院长、上海第二医科大学校长、上海第二医科大学新华医院院长。2005年，沈晓明出任上海交通大学常务副校长、医学院院长，2008年，沈晓明升任上海市副市长，2013年出任中共上海市委常委。

2016年，沈晓明出任教育部副部长，2017年升任海南省省长，同年在中共十九大晋升中央委员，2020年出任中共海南省委书记。

今年60岁的韩俊曾长期研究农业问题，历任中国社科院农村发展研究所副所长、国务院发展研究中心副主任、中央财经领导小组办公室副主任、中央农村工作领导小组办公室副主任、农业农村部副部长。

2020年，韩俊出任吉林省长，2022年在中共二十大入选中央委员。

冯飞今年61岁，历任国务院发展研究中心产业经济研究部部长、工信部产业政策司司长，2015年升任工信部副部长，2016年调任浙江省副省长。

2020年，冯飞升任海南省省长，2022年入选中共中央委员。

虽已晋升副国级 张庆伟或难再上层楼

今年62岁的张庆伟曾是著名的“航天少帅”，35岁出任中国航天工业总公司一院正局级副院长，38岁出任中国航天科技集团副总经理，40岁出任中国航天科技集团总经理、中国载人航天工程副总指挥。

2002年中共十六大，41岁的张庆伟入选中共中央委员，是当时中国最年轻的正部级大员，仕途被普遍看好。

2007年，张庆伟出任国防科学技术工业委员会主任，2008年任中国商用飞机公司董事长。2011年，张庆伟离开航空航天系统，出任河北省长，2017年出任中共黑龙江省委书记，2021年出任湖南省委书记。

从中共十六大到中共二十大，张庆伟连续五届入选中央委员，但一直未能更进一步。张庆伟在航天系统工作时的部下马兴瑞、袁家军，都在中共二十大后晋升中央政治局委员。张庆伟虽然已晋升副国级，但全国人大副委员长属于“二线岗位”，意味着他很难再有更上层楼的机会。

郑栅洁今年62岁，曾长期在福建工作，历任厦门市发改委主任、福建省发改委主任，2015年升任福建省副省长。

2017年，郑栅洁出任国台办副主任，2018年出任中共浙江省委副书记、宁波市委书记，2020年升任浙江省长。2021年，郑栅洁出任安徽省委书记。