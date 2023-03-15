旅日攻略书籍封面出现靖国神社 大连出版社被轰忙下架

（大连讯）中国一家出版社出版的日本旅游攻略书被发现使用靖国神社作为封面，引起网民不满。该出版社星期二（3月14日）回应称已下架并销毁涉事书本，也将追责相关负责人。

据浙江日报潮新闻报道，有中国网民星期天（3月12日）发现，大连理工大学出版社一本名为《日本旅行，一本就够》的日本旅游攻略书籍疑似使用靖国神社作封面。

据报道，该书籍于13日中午在文轩网天猫旗舰店、博库网、当当网等多个平台上均能检索，并显示仍有库存。商品页面显示，该书籍封面的右下角印有与靖国神社一致的图片。不过，这本书在同日下午2时均已在上述平台下架。

有中国网民质疑，为什么写日本旅游攻略的人对选图毫不知情，也有网民希望当局会严查。

大连理工大学出版社质量管理办公室工作人员说，书籍确由该社出版，但目前市面上没有在售，并且不清楚书籍封面是否使用了靖国神社图片。

大连理工大学出版社官方微信号星期二（3月14日）凌晨发布通报称，针对《日本旅行，一本就够》一书存在图片选取不当的问题，该社高度重视，认真审查，确实存在图书封面选取图片审核不细、把关不严的问题。目前，相关图书已停止发行销售，采取多种方式回收并销毁。

通报称，事件暴露出该社在出版管理方面存在严重问题，并将严肃追究相关责任人责任，同时深刻吸取教训，切实把好图书导向关、质量关，坚决杜绝类似问题出现。

据报道，《日本旅行，一本就够》一书由大连理工大学出版社于2014年8月1日出版，内容包括介绍日本各大城市的旅游景点、行车路线、特色小吃，以及购物、出行、住宿攻略等等，并配有实景图片。