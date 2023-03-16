邦交国洪都拉斯寻求与中国大陆建交 台表达严正关切

洪都拉斯星期二（3月14日）表明正寻求与中国大陆建立邦交，台湾外交部次长俞大㵢星期三约见洪都拉斯驻台大使布尔戈斯（Harold Burgos）表达严正关切，提醒洪国勿做出伤害彼此多年情谊的错误决定。

大陆外交部发言人汪文斌星期三在例行记者会表示，欢迎洪都拉斯有关表态，和大陆建交是顺应历史发展大势和时代进步潮流的正确选择。中方愿在“一个中国”原则基础上，同包括洪都拉斯在内的世界各国发展友好合作关系。

台湾总统蔡英文将在月底出访中美洲友邦伯利兹和危地马拉，并过境美国，台湾国家安全局不排除洪都拉斯可能与大陆建交是北京刻意在打压。

受访专家解读称，台湾在中美洲有三个友邦，蔡英文却对洪都拉斯过门不入，显然相关金援条件没有谈拢，“所有邦交国都有类似问题，这都是从立陶宛设代表处以来，外交部炒短线所造成的后遗症”。

蔡政府七年任内已断交八国，若洪都拉斯再断交，台湾的邦交国将从目前的14国降至13国的新低。

洪都拉斯总统卡斯特罗（Xiomara Castro）在2021年大选前时表态希望与中国大陆建交，2022年1月蔡英文曾指派副总统赖清德出席卡斯特罗就职典礼。

恰巧赖清德星期三到执政的民进党中央党部，登记参加2024年党内总统初选。他在致词时表示，希望大家给他机会带领台湾前进，并提及台湾面对大陆的文攻武吓、不择手段的外交打压，以及和战两手的种种威胁，必须团结一致。语毕即离去，未回应媒体提问。

卡斯特罗星期二在推特发文表示，已指示洪都拉斯外交部长雷纳（Eduardo Reina）处理与中国大陆建立正式关系事宜。俞大㵢星期三上午11时约见布尔戈斯，双方会谈半小时，气氛严肃。

布尔戈斯从台湾外交部大门进入时，对媒体询问是否受访仅说“等一下”，但他后来从侧门低调离去。

台湾外交部新闻稿指出，俞大㵢重申，台洪邦谊逾80年，台湾政府与人民一向在能力范围内协助洪国发展建设，并在最需要的时候伸出援手；反观大陆独裁政权提出华而不实的承诺，真正目的是为夺取台湾邦交国，缩减台湾国际空间，提醒洪国谨慎审酌，切勿落入大陆的圈套，做出伤害彼此多年情谊的错误决定。

台外交部行事欠考虑 炒短线作为不可取

台湾驻新西兰前代表介文汲向《联合早报》指出，卡斯特罗在推特发文表明要寻求和大陆建交，“这显示美国对中美洲国家的掌控已经下降，也是给蔡政府最后的机会，显然这一年多来的谈判不能满足洪都拉斯的期望”。

他说，台湾过去处理邦交国的援助有平均行情，但为了跟立陶宛建立代表处，便承诺12亿美元（下同，16.2亿新元）的赠款和贷款等，还派国家发展委员会主任委员龚明鑫去谈经济援助。立陶宛才200多万人，连外交承认都没有，洪都拉斯有1000多万人，洪都拉斯作何感想？

他认为，台湾外交部行事欠考虑，顾此失彼，炒短线作为不可取，日前还传出10万人口的密克罗尼西亚若转与台湾建交，可收到5000万美元资助，其他友邦可能也有断交危机。