张忠谋支持美国拖慢中国半导体发展 但供应链将分岔自由贸易也受重创

台积电创办人张忠谋说，如果算入半导体设备、设计与智慧财产，美国在全球市场的占比已达39%，如今却通过晶片法案要将本土的制造比重从11％拉高到三四成，说是要满足国防晶片需求，但他认为制造比重只须多增加几个百分点已足以满足需求。

台积电创办人张忠谋星期四（3月16日）说，他支持美国拖慢中国大陆半导体科技的发展，但半导体供应链也将因此走向分岔、自由贸易受重创。他评估晶片（也称芯片）制造成本将激增远超一半，减弱晶片广泛运用在现代生活中的发展势头。

91岁的张忠谋与畅销书《晶片战争》（Chip War）作者、美国历史学者米勒（Chris Miller）对话时以英语感叹说：“我想，对晶片产业而言，全球化已死；自由贸易还没死透透，但也濒危。”

张忠谋在这场由《天下》杂志主办的对话中指出，假设台海或中美之间无战事，五年后的半导体供应链将继续走向分岔（bifurcation）之路。

供应链分岔的概念，有别于断链或脱钩，分岔的市场有部分依然重叠，但因为美国和日本在科技战中对大陆“卡脖子”管制出口，导致大陆与其他地区各自发展。

这场两小时的对话备受瞩目，汇集企业领袖、驻台使节和代表。前一天刚登记参选2024年民进党总统候选人的台湾副总统赖清德全程参与，并在致辞时承诺全力支持台积电在台湾本土发展和成长。

赖清德强调，为让台积电持续茁壮，必须坚持民主、加强战备；努力追求和平，符合台积电、台湾和全世界利益。

米勒则在会上指出，台湾是全球晶片产业中心，所产晶片运用在包括冰箱、汽车、电脑、手机、人工智慧的生活各环节。不过，台积电是以晶圆代工模式为设计晶片的厂商生产，许多人还不知道自己其实正在使用台积电的晶片度过每一天。

台积电是目前亚洲市值最高的企业、苹果公司主要供应商，因其对台湾经济的重要性而被誉为“护国神山”。

米勒在美国麻省塔夫茨大学著名的国际关系研究重镇、弗莱彻法律与外交学院教国际历史。他去年10月4日出版《晶片战争》引起国际关注，三天后的10月7日，美国商务部对中国晶片业祭出全方位精准管制手段，看似巧合也前后呼应。

张忠谋：大陆晶片技术

落后台湾至少五六年

在新管制中，美国禁止中国获取美国的晶片设计技术、设备，不准中国用美制零件制造半导体设备，也不准美国公民或绿卡持有者参与中国晶片业发展。

张忠谋认为，美国的政策有一部分是为了拖慢中国在半导体科技的发展。“我对此没有异议，事实上，我可能会说我支持它。”

中国大陆目前正寻求突破，全力发展半导体科技，不过张忠谋评估，大陆晶片制程技术落后台湾“至少五六年”。

近年来，中国大陆增强对台湾的军事与外交压力，导致台湾被认为是全球最危险的地方。一旦台海开战，台积电被破坏将严重冲击世界经济，美国也因此认定不能过度依赖台湾。

张忠谋说，如果算入半导体设备、设计与智慧财产，美国在全球市场的占比已达39%，如今却通过晶片法案要将本土的制造比重从11％拉高到三四成，说是要满足国防晶片需求，但他认为制造比重只须多增加几个百分点已足以满足需求。

他评估，在美国制造的成本远超台湾的一半，成本上升后，原本在生活中无孔不入的晶片，成长将停止或显著趋缓，晶片产业从此“迈入不同的赛局”。

米勒会后接受国际媒体联访时则表示，未来晶片的价格走势，固然会因为各国政府重塑供应链而上涨，但考虑到未来各国提升晶圆制造的效率、投入研发和补贴企业，若再加上良好的监管，长期下来或许也能推动价格下跌。