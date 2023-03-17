洪都拉斯外长: 与北京建交是出于经济考量

（特古西加尔巴／台北综合讯）洪都拉斯外长雷纳说，与北京建交是出于经济上的考量，而非受意识形态驱使。

综合法新社和路透社报道，雷纳星期三（3月15日）接受墨西哥电视台Canal 5采访时说，洪都拉斯在能源、社会政策及债务偿还方面穷途末路，这些债务在淹没这个国家。

他说，洪都拉斯去年支付了22亿美元（下同，约29.66亿新元），今年必须再支付23亿美元，以偿还国内外债务，债务总计为200亿美元。

雷纳称，洪都拉斯曾要求台湾将每年5000万美元的援助增加一倍，并考虑重组洪国积欠台湾的6亿美元债务，却没有得到台湾的积极回应。他说，全球171个国家与中国有外交关系，经济现实使得洪都拉斯“必须做此决定”，以寻求更多投资和商机。他透露，洪国政府很可能在未来几天正式与北京建立外交关系，并且已与中国驻哥斯达黎加大使联系，开启谈判。

台湾外交部星期四（16日）发出新闻稿反驳，台湾对洪都拉斯的提议自始至终均积极回应，并指雷纳在访谈中的言论并未完整反映双方沟通实情。

台湾外交部称，自洪都拉斯总统卡斯特罗上任以来，台湾积极与洪国持续磋商双边合作计划，“沟通努力从未间断”。外交部也称，台湾绝不会与中国大陆进行金钱竞逐，并呼吁深陷债务困境的洪国政府勿饮鸩止渴，陷入大陆的债务陷阱。

美国国务院发言人星期三则警告洪都拉斯，北京许下很多未兑现的承诺。发言人也说，美国鼓励所有国家扩大与台湾的接触。

卡斯特罗于当地时间星期二（14日）在推特发文说，已指示雷纳处理与中国大陆正式建立邦交关系的事宜。德国之声星期四引述知情人士报道，台湾外交部在卡斯特罗表态欲与北京建交前数周，便已得知此事可能发生，但没有任何作为。知情人士称，洪都拉斯曾希望台湾针对多项与能源网络建设相关的计划提供援助，但台湾政府太犹豫不决。