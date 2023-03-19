中央统战部原副部长崔茂虎落马 中共两会后高调反腐一周打三“虎”

崔茂虎也是国家宗教事务局原局长，他是两会闭幕后落马的第三“虎”。另两名落马的中管干部是重庆市人大常委会原副主任郑洪，以及中共宁夏党委原副书记、银川市委原书记姜志刚。

中国官方在两会（全国人大、政协会议）闭幕后高调反腐，短短不到一周打下三“虎”，最新落马的是中共中央统战部原副部长、国家宗教事务局原局长崔茂虎。

两会后接连“打虎”给换届后新上任的官员敲响警钟，但学者认为，中共反腐超过10年，“老虎”仍层出不穷，显示用老办法“打虎”警示效果有限。

据中央纪委国家监委网站星期六（3月18日）发布的消息，崔茂虎涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

今年58岁的崔茂虎是云南宣威人，在云南组织系统任职长达25年。2007年起，他担任云南省委组织部副部长10年，2014年起兼任云南省人力资源部和社会保障厅厅长。

崔茂虎从2017年5月起履新中共丽江市委书记，在当地任职四年。2021年中开始，他的仕途进入快车道，在短短一年里三度履新。

星云法师上月圆寂 以宗教局长身份致唁电

他先在2021年5月升任云南省副省长，负责人力资源和社会保障、外事、文化和旅游、招商引资等工作，跻身副省级。半年后的中共云南省委换届中，在多位副省长中排名最后的崔茂虎进入省委常委，出任省委秘书长。

仅仅半年多后，他又于2022年6月远调进京，接替到龄退休的王作安，出任中共中央统战部副部长、国家宗教事务局局长，直到此次落马。

今年2月，台湾佛光山开山宗长星云法师圆寂后，崔茂虎还以国家宗教事务局长、中华宗教文化交流协会会长身份向佛光山致唁电，悼念星云法师。

崔茂虎进京履新的时间不长，此次受调查相信是因为在云南工作期间的事情。一位不愿具名的北京学者受访时指出，用人腐败和带病提拔的问题在中国官场依然严重，近几年虽然重点整治，但主要针对的是被提拔者，而非提拔者。

他说：“这样的思路可能有很大问题……很多提拔者本身可能就有‘病’，即使无‘病’，用人失察也应该承担责任，但极少看到提名人被问责。”

云南省是近年来腐败高发地之一。据《财新》统计，中共十八大以来，云南已先后有八名高官被查，包括担任过云南省委书记的秦光荣和白恩培。

崔茂虎是两会闭幕后落马的第三“虎”。除了崔茂虎，另两名落马的中管干部是重庆市人大常委会原副主任郑洪，以及中共宁夏党委原副书记、银川市委原书记姜志刚。

据《中国新闻周刊》报道，今年68岁的郑洪虽已退休五年，但仍经常到企业指导工作或出席公开活动。有知情者称，郑洪酒量好，曾在喝了酒的情况下，“又一口气喝了半斤白酒”。

今年63岁的姜志刚长期在航空及国资委系统工作，也担任过北京市委常委、组织部长等。他在北京市委工作期间，曾与一些之前落马的官员有交集，包括被判入狱13年的北京市委原副书记吕锡文，以及担任过北京市委常委、公安局长的傅政华。

今年以来已有10名中管干部落马。前述学者向《联合早报》指出，中共高压反腐已有10年，但“新老虎”还是层出不穷，说明打“虎”的老办法缺乏威慑效应。这名学者也认为：“要从体制上解决问题，重点是铲除滋生用人腐败的制度土壤。”