马英九将于27日赴中国大陆祭祖

（台北／香港讯）台湾前总统马英九将于3月27日赴中国大陆祭祖，并率台湾青年学子与大陆学生交流。这是自1949年两岸分治以来，74年第一位踏上大陆的台湾卸任总统。

综合台湾中央社和《联合报》报道，马英九基金会执行长萧旭岑星期天（3月19日）发布声明指出，马英九将于3月27日至4月7日赴大陆祭祖，此行预计访问南京、武汉、长沙、重庆、上海等城市。

萧旭岑指出，马英九将带领马英九基金会“大九学堂”的青年学子，参访辛亥革命、抗日战争等重要历史遗迹，并访问湖北武汉大学、湖南大学及上海复旦大学，与大陆学生进行交流。星期一上午他将召开记者会说明相关出访细节。

这将是马英九在2016年5月20日卸任之后，首次前往中国大陆。根据台湾立法院2019年完成的《国家机密保护法》，明定卸任总统、副总统等涉密人员的出境管制时间最长可达六年。据悉，马英九的出境管制期限至2021年5月19日为止。

台湾总统府发言人林聿禅星期天晚间表示，马英九的出境管制期限虽已届满，但若欲前往中国大陆，仍必须依照两岸人民关系条例的规定办理，应于赴大陆前及返台后向总统府申报，“但目前尚未接获相关信息”。

国民党发言人林家兴接受中央社访问时表示，尊重马英九的规划，也对马英九的访陆之行致上祝福之意。

另一方面，《香港01》引述传闻马英九将造访的大陆学校负责相关工作人士，指出马英九的行程还将包括访问北京大学。

另外，中国今年举办的清明公祭轩辕黄帝典礼，将于4月5日在陕西省黄陵县举行。

《香港01》也获知，该活动过往都由陕西省政府主办，今年则罕见由国务院台湾事务办公室、国务院侨务办公室、中华全国归国华侨联合会与陕西省政府共同主办。

由国台办领衔主办祭黄帝典礼，以及时间上的安排，也给了马英九访陆之行是否出席的想象空间。