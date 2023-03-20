调查：美未出兵援乌是主因 对美安全承诺台民众信赖度降低

中研院政治所副研究员吴文钦说，根据中研院近年的调查，美国采取战略模糊的代价就是疑美论增加，特别是美国的行为与做出的声明有所不同，民众的信心自然会下降。

旅美台湾学者王德育过去两年的调查显示，俄乌战争后，台湾民众对美国安全承诺的信赖度降低，且政治立场偏独的民众尤其明显。他认为，台湾民众重视避险，对美国的信任除了取决于文字承诺，更重视实际作为，美国未出兵援助乌克兰就是台湾民众降低信任度的主因。

疑美论与倚美论近期在台湾社会引发广泛关注，甚至在立法院掀起争论。无党籍立委高金素梅3月14日质询时，就质疑美国“对台学人计划”（Taiwan Fellowship Program）法案，恐走上日本、乌克兰后尘，并批评民进党政府对美国国防授权法照单全收。台湾行政院长陈建仁则动怒反驳，要她别讲疑美论，大家不会相信。

多位来自台湾、目前在美国大学任教的学者，自2002年起进行《台湾国家安全研究》调查，针对台湾人民在国家安全与财富之间如何取得平衡，以及对中国大陆是否构成威胁、假如北京攻台美国是否出兵协防等问题的态度做长期追踪。

参与这项调查研究的伊利诺州立大学政治学系教授王德育，星期四（3月16日）获邀在台湾中央研究院政治学研究所发表专题演讲。他说，从2003年到2020年的调查显示，在不发生战争的前提下，平均有65%到70%的台湾民众支持台湾独立；若会发生战争，则为30%到35%。

他认为，这显示台湾民众虽然普遍支持独立，但前提是“条件适合”，避险、爱好和平的态度显著。

学者：对美信任度 台独民众降幅最显著

王德育指出，在过去的调查中，台湾民众对美国安全承诺的信赖度很高，泛绿与偏独民众对美国安全承诺的信赖尤其偏高。但2021、2022年间的追踪研究却显示，自俄乌战争发生后，台湾民众对美国安全承诺的信赖度降低。他说，从整体受访民众来看，2021年11月的调查中，对美国采完全信任态度的人，有43%到了2022年7月降低对美信任。

若从政治立场来区分，倾向台湾独立的民众对美信任程度降低最为显著。这两次调查中，有40%原本完全信任美国对台安全承诺的人，降低了对美信任程度。

王德育分析，虽然美国总统拜登自2021年以来四度表态，美军会在北京犯台时协防台湾，但美国并未出兵援助乌克兰，是台湾人降低对美信心的主因。他认为，相比语言承诺，台湾人更在乎美国的实际行动。

中研院政治所副研究员吴文钦在问答环节也提到，根据中研院近年的调查，美国采取战略模糊的代价就是疑美论增加，特别是美国的行为与做出的声明有所不同，民众的信心自然会下降。

王德育也在会中提到，美国的战略模糊是种双重吓阻政策。对大陆采取模糊态度，是让北京忧心一旦动武，恐付出惨痛代价，但只要不动武，美国就保证不支持台湾独立；另一方面也阻止台北采取挑衅政策。

不过，随着综合实力的增长，北京近年对内、对外政策都转趋强势，2016年以来更不断对台施以军事压力，凸显具有改变台海现状的能力与意图。王德育认为，这使得美国不少智库主张将战略模糊转变为战略清晰，对中国改变现状的企图，给予清楚回应。

但王德育指出，若美国走向战略清晰，就必须建立很明确的军事介入门槛，反而为北京留下“灰色地带战略”的游走空间，也容易造成台湾民众过度相信美国的安全承诺。