据报道普京告诉习近平 对谈判解决冲突持开放态度

中国国家主席习近平星期一（3月20日）抵达莫斯科，与中国的战略伙伴、此时正面对战争罪指控的俄罗斯总统普京举行会谈。

分析认为，习近平将借此行深化中俄经贸联系，突破美国对华围堵，并展现北京的国际问题调解人形象；普京则将发出莫斯科并非孤立无援的信号。

习近平乘坐的专机当地时间星期一下午12时59分抵达莫斯科伏努科沃机场，俄罗斯派出副总理切尔内申科高规格迎接。习近平同日前往克里姆林宫与普京会谈。

据法新社、路透社等报道，普京告诉习近平，莫斯科对谈判持开放态度，他也看了中国提出的解决乌克兰冲突的建议，并表示尊重。习近平则称，他相信普京获得俄罗斯人民的支持。

截至本报截稿，中国官方未发布中俄元首会谈消息。

普京曾在去年2月初访问北京，中俄随后发表联合声明，宣示“两国友好没有止境，合作没有禁区”。几个星期后俄罗斯入侵乌克兰，在欧洲引发二战后最大规模的战争。

习近平出访莫斯科前，中俄元首分别在对方主流媒体发表署名文章。习近平在《俄罗斯报》和俄新社网站发表的文章中，以大篇幅阐述中俄关系，形容两国都将中俄关系置于本国外交优先方向；“中俄友谊历久弥新，必须倍加珍惜”。

普京则在《人民日报》发表的文章中称习近平为“老朋友”。他高度评价两国关系“达到了有史以来最高水平并继续巩固旺盛”，“超越冷战时期的军事政治联盟”。

在俄乌问题上，习近平仅用一段话阐述。他说，中国上个月发布的《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，“吸纳了各方合理关切，体现了国际社会在乌克兰危机问题上的最大公约数”。他也坦言，“复杂问题没有简单解决办法”。

普京则感谢中国“采取平衡的态度”，并表示俄罗斯对政治外交方式解决乌克兰危机持开放态度。他谴责西方挑起乌克兰危机，不断火上浇油；还警告说北约“着眼于渗透亚太地区”，旨在遏制中俄的发展，侵犯中俄的利益。

学者：习关注中俄合作 普京图把中俄绑在一起

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江接受《联合早报》采访时指出，从习近平在俄媒发表的文章看，此行他最关注的是中俄双边合作；相较之下，普京则是要“下功夫把中国和俄罗斯绑在一起”。

“普京特别提到北约介入亚洲安全，也直接批评美国和西方，是在告诫中国，美国等西方国家在共同对付中俄。”

近期的迹象显示，北京正在努力成为国际问题调解人。本月较早前，沙特阿拉伯和伊朗在北京的斡旋下举行会谈并同意建交。另有消息称，习近平计划在与普京会面后，同乌克兰总统泽连斯基通电话。不过，由于中国从未谴责俄罗斯，以及中俄在对抗美国上的共同利益，外界对中国打破僵局、扮演调停者的角色表示怀疑。

李明江研判，习近平将试探莫斯科的立场，也会在外交上劝和，但不会发挥调停作用。“如果建议根据目前战场上的情况实现停火，乌克兰肯定不会答应……中国如果冒险提这样的建议，会招来更多负面反应。”

英国政治风险管理机构Prism创始人马琳森（Kate Mallinson）向彭博社指出，由于俄罗斯在商品出口、关键物资和政治支持上越来越依赖中国，北京是唯一能让普京与乌克兰达成和解的全球参与者。

但马琳森也认为，俄乌的冲突减少了西方能给台湾的资源，因此北京没有力促冲突立即结束的动机。