卜睿哲：万一发生台海战争 美国就算要驰援也得花上数星期

美国在台协会前理事主席卜睿哲认同台湾国安会前秘书长苏起的评估，万一发生台海战争，美国就算要驰援也得花上数星期。

台湾的远见·天下文化事业群星期一（3月20日）举办在高峰论坛“逆全球化，台湾面临艰难的选择”，请两名台湾研究专家卜睿哲（75岁）与苏起（73岁）针对两岸与中美关系课题，同台演讲并接受来宾提问。

卜睿哲1997年至2002年担任美国在台协会理事主席，过后在华盛顿智库布鲁金斯研究所的东亚政策研究中心当了16年主任。苏起在马英九政府当过国安会秘书长，也在李登辉政府担任陆委会主委。

卜睿哲认为，台湾内部的两岸关系政策倾向，可归结为两种：一是国民党首选的安抚与接触，二是民进党首选的警惕与威慑。关键不是选择哪一种路线，而是如何才能平衡与整合对中国大陆的威慑与接触。

他指出最令人担忧的趋势，是美国政治人物太积极挺台湾，最终可能激怒北京采取报复，反而对台湾不利。

北京官方已多次严词谴责台湾“倚美谋独”，美国“以台制华”。两岸研究专家赵春山曾向本报分析，这是比敢说不敢做的台独“假议题”，更可能踩到北京红线的“真问题”。

卜睿哲：美跨党派反中共识已发酵

卜睿哲指出，美国跨党派一致的反中共识已发酵，而中国大陆境内的民族主义也正崛起。他说，中美双方敌意如此强烈，未来可能无法避免一战；若中美关系继续恶化，台湾不会受益。

苏起演说时指出，北京在去年11月底“九合一”地方选举后，开始明显区隔台湾政府与人民，对政府硬、对人民软，力争在中共总书记习近平的第三任期，即2027年之前完成两岸统一。他认为2023年和2024年是眼前最关键的两年。

整体来说，他认为北京对台虽保留和平的空间，但对民进党政府整体趋向斗争；对两岸问题也不愿再拖，要推向统一，而不只是反台独。

至于美国在两岸政策上的抉择，他形容为“政斗、经斗、军拖”。由于五年内台海军力平衡有利于中共，美国财力和军工业不足以支撑快速转型、盟友三心两意，美国现阶段只能对大陆虚张声势，并希望台湾坚守滩头，甚至打城镇巷战能拖愈久愈好。

苏起质疑有关美国要用台海战争拖垮大陆的观点，认为那只是美国鹰派而非官方主流看法，必须假定“台湾拖得住”。一旦美国主动在军事上摊牌，形势恐怕不利于台湾和美国。

他也评估，一旦两岸开战，美国军力无法及时援台。由于东亚距离遥远、美军基地不足、长程打击武力也不足，中共将迅速对台湾造成“既定事实”，美国难以翻转局面，除非要冒着打核战风险。

受邀提问的台湾前参谋总长李喜明上将询问，一旦台海发生冲突，美国是否会驰援、是否已在准备方案？

卜睿哲答说，美国总统决定是否出兵驰援，必须咨询国会和相关官员，同时了解战争是否由北京发动，这牵涉到美军在印太战场的整体部署。

他同意苏起在演讲提到美国若要在台海战争中驰援台湾，至少要花数星期。但最重要还是必须让北京领导人三思而后行，不轻易武力攻台。

卜睿哲认为，解开两岸僵局的关键之一，是寻求“一国两制”之外，台湾主流民意可接受、跨党派建立共识的两岸政治安排。