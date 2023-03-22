习近平与普京正式会谈 中俄联合声明强调和谈解决乌危机

习近平与普京已共同签署并发表中俄《关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》，其中提到俄方“积极评价中方在乌克兰问题上的客观公正立场”，中国对于俄罗斯重申致力于尽快重启和谈，则表示赞赏。

中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京星期二（3月21日）举行正式会谈。习近平提出，要推动两国务实合作得到新的更大发展；普京则称俄罗斯是中国石油、天然气和煤炭的“战略供应商”。

至截稿时间，习近平与普京已共同签署并发表中俄《关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》，提到俄方“积极评价中方在乌克兰问题上的客观公正立场”，欢迎中国提出的《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件中阐述的建设性主张，中国对于俄罗斯重申致力于尽快重启和谈，则表示赞赏。

据新华报道，声明也说，于乌克兰问题，双方认为，联合国宪章宗旨和原则必须得到遵守，国际法必须得到尊重。双方反对任何国家或国家集团为谋求军事、政治和其他优势而损害别国的合理安全利益，解决乌克兰危机必须尊重各国合理安全关切并防止形成阵营对抗、拱火浇油，负责任的对话是稳步解决问题的最佳途径。双方呼吁停止一切促使局势紧张、战事延宕的举动，避免危机进一步恶化甚至失控，反对任何未经联合国安理会授权的单边制裁。

在前一天的非正式会谈期间，习近平已正式邀请普京在年内访华。

另综合塔斯社、路透社、法新社报道，习近平21日上午前往俄罗斯联邦政府大楼，会晤俄国总理米舒斯京；下午再转往克林姆林宫，出席普京举行的欢迎仪式。随后，双方进行超过一个半小时的小范围会谈，接着举行扩大范围会谈。

普京在扩大会谈前说，俄罗斯准备帮助中国企业取代因乌克兰战争而离开俄罗斯的西方公司。他也与习近平讨论了拟议中的西伯利亚力量二号管道，计划将天然气输送往中国。

普京还说，俄中在北方航道项目具有合作潜力，打算就此建立工作机构。

另据俄媒报道，习近平前一天已正式邀请普京到中国参加今年的“一带一路”高峰论坛。他同样邀请米舒斯京尽快访中，米舒斯京也接受了邀请。

习近平20日前往俄罗斯展开三天国事访问，这是他展开第三任国家主席任期后的首度出访。抵达莫斯科当天，习近平随即前往克宫，与普京举行历时四个半小时的非正式会谈。双方见面时更以“亲爱的朋友”相称。

习近平：中方同俄方加强战略协作大方向坚定

克里姆林宫发言人佩斯科夫21日应询时说，两国元首在第一天的非正式会谈中深入交换了意见，并讨论了北京提出的乌克兰和平计划，但他拒绝透露更多细节。

中国外交部与克林姆林宫网站文告显示，习近平在20日的非正式会谈中提到，作为最大邻国和全面战略协作伙伴，中俄关系在各自外交全局和对外政策中都占据优先地位。把中俄关系巩固好、发展好，是中方基于自身根本利益和世界发展大势作出的战略抉择。中方同俄方加强战略协作的大方向坚定不移。

习近平还说，双方要进一步深化各领域务实合作，加强在联合国等多边平台的协调配合，助力各自国家发展振兴，做世界和平稳定的中流砥柱。

针对乌克兰危机，习近平称，大多数国家都支持缓和紧张局势，主张劝和促谈，反对火上浇油。历史上看，冲突最后都需要通过对话和谈判解决。中方认为，越是困难重重，越要为和平留下空间；越是矛盾尖锐，越不能放弃对话努力，中方愿继续为推动政治解决乌克兰问题发挥建设性作用。

普京还提到，两国在国际舞台上的互动，有助促进国际秩序和多极化的基本原则，双方也有很多经济合作的课题，会在21日的正式会谈中讨论。

克里姆林宫早前公布，双方这次将签署包含经济合作在内的10多项协议，以及两份联合声明，一份是关于两国关系进入“新时代”的宣言，另一份是有关未来七年的经济合作计划。