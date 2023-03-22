一个过境访美 一个“登陆”祭祖 蔡英文马英九 反方向出访在台引热议

路透社引述一位美国高官的话说，蔡英文未来两周过境美国是标准做法，北京没有理由错误解读此次符合美国长期政策的过境，更不应以此为借口加强在台海周边地区的侵略活动。

台湾总统府星期二（3月21日）宣布，总统蔡英文将于3月29日启程出访中美洲友邦危地马拉和伯利兹，3月30日去程和4月5日返程分别过境美国纽约和洛杉矶，4月7日返台，全程10天9夜。

路透社引述一位美国高官的话说，蔡英文未来两周过境美国是标准做法，北京没有理由错误解读此次符合美国长期政策的过境，更不应以此为借口加强在台海周边地区的侵略活动。

台湾前总统马英九先一步公布3月27日赴中国大陆祭祖，进行12天的交流与访问。在近年“抗中”与亲美的氛围下，前后任总统几乎同时却以反方向出访大陆和美国，在台引起热议。

总统府副秘书长张惇涵表示，马英九赴大陆祭祖跟蔡英文出访友邦本质上并不相同。蔡英文去年双十演说提及，待疫情缓解边境解封后，希望两岸恢复健康有序交流，故总统府收到马英九办公室文件，便洽相关单位给予必要帮助；蔡英文希望台湾在民主自由道路上直接与世界接轨，这也是多数人的期待与盼望。

总统府宣布蔡英文将展开“民主伙伴共荣之旅”，首次公开过境美国的两个城市。外交部次长俞大㵢表示，出访友邦过境美国已行之有年；蔡英文在纽约是否会到华府智库演说，以及在加州与众议院议长麦卡锡会面等，都有待与美国安排确认后再对外说明。

蔡英文此次出访中美洲友邦未包含洪都拉斯，俞大㵢解释，因为台洪协商未达共识，所以不适合蔡英文去。他说，对美国特使访问洪都拉斯，“相关内容有些了解，但不便阐述”。洪都拉斯公开宣称，正寻求与中国大陆建交。

行政院长陈建仁星期二在立法院总质询前向媒体表示，希望马英九此行能维护“国家”尊严与主权，马英九不只是马先生，更是卸任“元首”，举止动见观瞻，希望马英九此行能向对岸和全球展现对台湾主权的对等、尊重，才不会让台湾人民失望。

在马英九总统任内担任其发言人的国民党立委陈以信，询问陈建仁对马登陆祭祖有无疑虑？陈建仁表示没有。陈以信再追问这是好事吗？陈建仁不愿回应，仅称这是马个人选择。

陈建仁认为，对岸应称马英九为马前总统，而非马先生。陈以信指出，台湾不承认大陆主权，故马英九称大陆国家主席习近平为习先生，这才是对等，难道陈建仁要称习近平为习主席？陈建仁回答，当然不会。

陆委会主委邱太三赶紧救场说，现在是中共二十大后的对台统战元年，担心马英九被统战，所以得提醒他。

民进党立委王美惠赞美蔡英文月底出访中美洲友邦、过境美国，这是多么努力才有的成果，马英九却要去大陆，说是要祭祖，根本与诈骗集团一样，这是在比存在感吗？

民调：七成七民众乐见 两岸交流降低紧张关系

陈建仁脱口而出说，一个卸任元首要去敌对国家，自己需要思考是否伤害“国家”的尊严和民众的情感。王美惠称马英九登陆令很多民众气愤，陈建仁频频点头应和。

台湾民意基金会星期二公布最新民调显示，有七成七的民众乐见两岸恢复交流，降低紧张关系；而且，有五成九民众认为，不管美国对台湾有多好，都是为自己的利益，对台湾不一定好，二成六不同意。