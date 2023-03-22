称被中国民航局改为“红眼航班”难以经营 3月26日起新航暂停飞重庆

新航原本向中国民航局申请今年夏秋季每周往返新加坡和重庆10趟。不过，当局仅批准新航继续每周一从新加坡飞重庆一次，航班时间更被改为凌晨2时15分抵达重庆江北机场，逾一小时后（即凌晨3时30分）离港。新航评估“红眼航班”难以经营，选择取消飞重庆的计划。

新加坡航空公司星期天（3月26日）起将暂停每周一次往返新加坡和重庆的航班，意味着这趟在冠病疫情三年期间、重庆唯一不曾停飞的国际航班，在防控松绑后反而将中断。

受访在渝新加坡商界人士对新航停飞重庆感到可惜，并指出重庆机场国际航线及外国航空公司原本就不多，新航的退出可能影响外商信心，同时让重庆在与成都的竞争中更处下风。

在冠病暴发前的2019年，新航子公司胜安（SilkAir）每周曾经营多达七趟往返新加坡与重庆的航班，但在疫情肆虐全球后减至每周一趟：星期一早上7时从新加坡樟宜机场起飞，中午飞抵重庆江北机场后同日返新，并于傍晚抵达。

胜安2021年3月正式并入新航后，上述航班由新航接手继续运营，因而成为疫情三年期间重庆唯一不曾中断的国际航班。

不过，新航今年2月底宣布调整夏秋季中国航班计划，包括暂停运营每周一重庆往返新加坡的航班。

在渝航空行业人士向《联合早报》透露，新航原本评估今年中国大幅重开边境后航班需求将大幅增长，甚至可能胜过疫情前，因此向中国民航局提出申请，希望今年夏秋季每周往返新加坡和重庆10趟。

不过，当局仅批准新航继续每周一从新加坡飞重庆一次，航班时间更被改为凌晨2时15分抵达重庆江北机场、逾一小时后（即凌晨3时30分）离港。新航评估“红眼航班”难以经营后，选择取消飞重庆的计划。

该名人士指出，重庆江北机场目前国际航班并不繁忙，暂不知当局将新航航班调整为红眼航班的原因。

江北机场目前有18家航空公司（包括新航）经营国际航班，其中八家为中国大陆航空公司、三家为港澳航空公司。七家外国航空公司中，泰国、印度尼西亚占了五家；这些外国航空公司所飞往的目的地，与陆港澳航空公司并不重叠，直到重庆航空2月底开始复飞新加坡出现例外。

中国新加坡商会重庆分会会长吴适存受访时说，中国今年大幅重开边境，新加坡和重庆政商界预计将重启紧密往来。

他指出，新航是参与中新（重庆）战略性互联互通示范项目、具有代表性的新加坡企业之一，此时停飞重庆将是“很大的遗憾”，毕竟它在疫情期间持续扮演着维系新渝航空互联互通的重要角色。

新航在重庆为飞机零部件设立的保税分拨中心去年4月正式运营，创下全中国首例。新渝政府高层当时对此表示欢迎，指这将加强新加坡和中国之间的航空互联互通，并能支持重庆作为航空枢纽的发展。

吴适存认为，重庆机场应持续提供更大便利，以鼓励更多国际航空公司及航线入驻，并为中国国内外不同客群提供服务，进一步将山城建设成中国西部的国际航空枢纽。

商界：新航停飞或令重庆落后成都

另一方面，新航今年夏秋季将保留每周二往返新加坡和成都一次的航班，并在3月28日从双流机场转场天府机场运营。据了解，有在渝新加坡人目前计划前往成都搭新航班机返国。

不愿具名的新加坡商界人士分析，重庆和成都未来将各自有两座国际机场，需要吸引大量国外航空把资源投到成渝经济圈，四座国际机场的运营才可持续。

他也说，新航续飞成都但不飞重庆，可能让重庆在与成都的竞争中处下风，“（停飞重庆）会影响招商还有商人的信心。”