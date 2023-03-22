业者：港陆解除防疫限制 艺术市场前景看涨

（香港综合讯）香港巴塞尔艺术展主办者说，中国大陆和香港解除了所有防疫限制措施，令他们看涨该区域的艺术市场前景。

据路透社报道，香港巴塞尔艺术展是亚洲领先当代艺术展会之一，今年展会将于3月23日至25日在湾仔香港会议展览中心举行，参展画廊从去年130家增至今年177家，遍布欧美、非洲和亚洲等32个国家和地区。

巴塞尔艺术展行政总裁霍维茨星期二（3月21日）说：“尽管受冠病疫情影响，亚洲艺术市场依旧保持强韧。大中华地区按价值销量占全球销量的20%，是第二大区域艺术市场。”

今年香港巴塞尔艺术展的参展画廊，包括美国的高古轩（Gagosian）、立木（Lehmann Maupin）、卓纳（David Zwirner）、瑞士的豪瑟沃斯（Hauser & Wirth）和英国的维多利亚米罗（Victoria Miro）等。

香港巴塞尔艺术展将于星期三（22日）开幕，洛杉矶概念艺术家安沃·艾力克（Awol Erizku）创造的10米高、名为“重力”的埃及图坦卡蒙国王作品，上星期五（17日）在金钟太古广场展出，标志着香港巴塞尔艺术展首次延伸到展会场外。

港府拟吸引家族办公室业务

与此同时，“裕泽香江”高峰论坛星期五（3月24日）将在香港故宫文化博物馆举行，与会者是全球各地逾百名家族决策人及其专业团队。

香港特区政府星期二公布参与论坛的演讲嘉宾名单，包括新鸿基地产发展有限公司执行董事郭基煇、盈科拓展集团主席兼行政总裁李泽楷、雅虎创始人及前任行政总裁杨致远，还有比尔及梅琳达·盖兹基金会慈善发展部门主任罗伯特·罗森等。

香港财政司司长陈茂波说，港府将在论坛当天发表有关香港发展家族办公室业务的政策宣言，宣示香港为环球家族办公室配置财富、带动积极影响的政策方向。他期待透过论坛吸引更多环球家族办公室和资产拥有人落户香港。