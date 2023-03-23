学者：中俄会晤经济高于军事安全意义 调解冲突内容难满足欧美期待

台湾成功大学政治学系教授王宏仁接受《联合早报》采访时分析，声明显示，中俄在西方关切的乌克兰问题上并未有太突破性的进展，未能满足欧美或乌克兰的期待。

备受瞩目的中俄元首峰会星期二（3月21日）落幕，会后联合声明一如预期重申两国关系紧密，同时强调在能源、大宗物资方面的合作。学者认为，这次会晤展现的经济意义高于军事安全意义，至于调解俄乌冲突的内容，仍难满足欧美期待。

俄罗斯总统普京被控触犯战争罪，遭国际刑事法院（ICC）发布通缉令后，中国国家主席习近平星期一仍如约前往莫斯科，展开为期三天的访问。双方于21日签署两份联合声明与10余项合作文件，展现对彼此的支持。

在《关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》中，双方提出，中俄关系不是类似冷战时期的军事政治同盟，而是超越那种国家关系模式，具有不结盟、不对抗、不针对第三国的性质。同时强调“俄罗斯需要繁荣稳定的中国，中国需要强大成功的俄罗斯”。

声明还形容，中俄视彼此为优先合作伙伴，并愿进一步深化两国关系和发展各领域对话机制。同意加强涉外法治和立法经验交流；同意协商举行公安、内务部部长年度会晤，加强防范“颜色革命”；定期组织海上、空中联合巡航和联演联训，深化军事互信等。

声明也提及双方在中东、中亚、朝鲜，以及台海等区域热点问题的立场，以及两国在地缘政治的安全关切。

例如，两国严重关切北大西洋公约组织（NATO）逐步扩大在亚洲的部署，以及美国、英国、澳大利亚建立“三边安全伙伴关系”（AUKUS）等，并指控美国推行“印太战略”，对区域和平稳定造成消极影响。

关于乌克兰危机，声明提出，俄方欢迎中方愿为通过政治外交途径解决乌克兰危机发挥积极作用，欢迎中方关于政治解决乌克兰危机的主张。双方并认为，负责任的对话是稳步解决问题的最佳途径。

台湾成功大学政治学系教授王宏仁接受《联合早报》采访时分析，声明显示，中俄在西方关切的乌克兰问题上并未有太突破性的进展，未能满足欧美或乌克兰的期待。但他认为，至少联合声明提到中俄都同意对话是解决俄乌问题的最佳途径，若习近平后续也与乌克兰总统泽连斯基通话，或许可以期待俄乌有进一步对话的可能。

学者：俄有持续增加依赖中国经济趋势

澳洲国立大学亚太学院讲师宋文笛则对本报指出，在取得中方愿意更积极调节俄乌冲突的明确证据之前，西方国家对北京作为不够积极的负面观感很难改变。

中俄元首这次也签署了未来七年经济合作重点的联合声明，其中特别强调要“巩固全方位能源合作伙伴关系”。

普京21日与习近平会谈时，也强调俄国可满足中国日增的能源需求，已就计划中的“西伯利亚力量二号”管线达成所有协议，准备增加对中国输出天然气。

不过，习近平并未做出增购天然气的承诺，中方的新闻稿也未提及这一项目。

宋文笛分析，这次会谈虽然一定程度投射出中俄军事安全密切合作的形象，但实际走向合作的是经济利益面。他认为，俄国有持续增加对中国经济依赖的趋势，长期可能成为中国的经济附庸。

对照联合声明提到要在“市场化原则”基础上，发展大宗商品及矿产资源领域长期互惠供应合作的说法，宋文笛认为，北京并不打算给俄罗斯优于市场供需的待遇。