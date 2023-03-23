台总统府批准童振源接任驻新加坡代表

（台北综合讯）台湾总统府星期三（3月22日）宣布，批准驻新加坡台北代表处代表梁国新退职，由台湾政府侨务委员会前委员长童振源接任。

台湾总统府网站昨天发布总统令，宣布现任驻新加坡代表梁国新已准退职，特任童振源出任驻新加坡代表。

综合《联合报》、《自由时报》报道，童振源也同步在个人脸书上公布此事。他表示，非常感谢台湾总统蔡英文任命他驻新加坡，深感荣幸与责任重大，并将全力以赴。

童振源说，台湾与新加坡有长期友好的关系，彼此互为重要的经贸伙伴、在各领域皆保持密切交流，并签订15项协定或备忘录，包括1990年签署的《促进和保护投资协定》、2013年签署的《经济伙伴协定》。未来他将持续促进双边的交流与合作，强化台湾与新加坡之间的友谊与伙伴关系。

童振源还回顾曾在2016年初到新加坡筹办一场研讨会，除了在新加坡国立大学开会之外，也到旁边的植物园与市区游览，并品尝新加坡道地小吃，至今对新加坡印象深刻，期盼很快可以到新加坡工作。

童振源为学者出身，从幕僚到政府官员，并有外派东南亚经验。他先前担任侨委会委员长，内阁改组后卸下职务，外界一度猜测会否返回教职。

据《联合报》报道，童振源今年初卸任侨委会委员长，由原副委员长徐佳青接任，离职的背后原因是为了民进党内派系平衡，所以由徐佳青接任，传出他为此一度苦闷，到海外散心。不过本月13日在侨委会颁赠他一等功绩奖章、华光侨务专业奖章的仪式上，他笑容满面，当时已传出他外派驻点可能性极高，只是地点尚未确定。

童振源先前曾任台湾政府驻泰代表、国安会议咨询委员、行政院发言人、政治大学预测市场研究中心主任、政大国家发展研究所特聘教授、远景基金会中国经济分析计划主持人等。