称今年是“一国两制台湾方案、民主协商”元年 台国安局长：中共采“和战”策略分化台湾

针对台湾卸任总统马英九3月27日访中国大陆祭祖和交流、现任总统蔡英文3月29日出访中美洲时过境访美，民进党立委罗致政问到两人行程重叠，大陆会否借由马英九访陆塑造“台湾跟中国站在一起”以及和平的假象？国安局长蔡明彦说，这里头肯定有政治评估跟盘算。

台湾国安局长蔡明彦认为，在中共二十大过后，今年是推进“一国两制台湾方案、民主协商”元年。陆委会则在报告中指出，中共持续操作“和战两手”策略，试图分化台湾内部团结并阻碍各国对台湾的支持。

台湾立法院外交及国防委员会星期三（3月22日）邀请国安局、国防部、外交部、陆委会、海巡署及行政院国土安全办公室等单位，针对印太区域情势对台湾影响的主题报告并接受质询。

这是蔡明彦1月31日出任国安局长后，首次在立法院报告并备询，超过20名朝野立委热烈提出质询。

针对台湾卸任总统马英九3月27日访中国大陆祭祖和交流、现任总统蔡英文3月29日出访中美洲时过境访美，民进党立委罗致政问到两人行程重叠，大陆会否借由马英九访陆塑造“台湾跟中国站在一起”以及和平的假象？蔡明彦答说，这里头肯定有政治评估跟盘算。

国民党立委江启臣提问，马英九此行有何需要注意之处？蔡明彦评估，今年是中共二十大后“一国两制台湾方案、民主协商”元年，应注意大陆是否有统战操作，“但我相信，马前总统具卸任元首身分，会注意到这方面问题”，强调只要符合法律规范，国安局都予以尊重。

台湾国安局在书面报告中指出，台湾地缘战略位置重要，且是全球半导体产业链重心，各方维护台海和平与印太稳定繁荣的发展，有利美国及盟友形成“台海有事等同印太有事”的共识。

台湾国防部在报告中则指出，美军为强化盟友的军事互通性，希望借由高阶人员的交流与指挥管制系统整合，精进彼此信任、合作与能力，落实美国在印太地区的安全承诺。

陆委会：中共持续操作

“和战两手”策略

陆委会报告则形容中共持续操作“和战两手”策略，军事上从去年以来与俄罗斯加强战略协作，对日韩和东亚地区造成威胁；对台则持续加大统一协商、反独促统，对国际与台湾社会展开认知作战，试图影响分化台湾团结并阻碍各国对台支持。

马英九随扈不能配枪

蔡明彦：还在规划讨论

另外，马英九访大陆的维安问题成了关注焦点。针对有传大陆要求马英九的随扈不能配枪，被批遭“矮化”，蔡明彦表示，卸任元首、副元首到国外都会按照不同状况安排，目前还在规划和讨论中；他举例说，前副总统连战卸任后14次出访随扈只有一次配枪，前副总统萧万长出访随扈完全不配枪。

不过蔡明彦也坦言，卸任正副元首出访是否配枪，将根据“受访国”提供的礼遇和卸任正副元首办公室规划。

民进党立委林静仪追问，若不配枪，卸任总统若遇到危险，随扈只能徒手保护吗？蔡明彦坦言“对”，表示遇到危险只能靠“受访国”提供维安，国安局也完全尊重。

至于若不配枪随扈能做什么，蔡明彦表示国安局会掌握交通规划、车辆配置、人员名单和现场维安状况，并强调基本上应由台方负责近身戒护。

至于蔡英文过境访美时，北京会否举行大规模军演来改写“新常态”？台湾国防部副部长柏鸿辉说，已研判了最坏情况，并已为蔡英文出访期间北京任何举动制定应急计划。