港32家影院拒放映 《小熊维尼：血与蜜》

（香港综合讯）原订于星期四（3月23日）在香港32家电影院上映的英国恐怖片《小熊维尼：血与蜜》，星期二（3月21日）突然宣布将取消在港上映，原因据称是当地电影院拒绝放映。

据路透社报道，作出上述宣布的该片发行商VII Pillars Entertainment受询时，表示不知道影院拒映《小熊维尼：血与蜜》（Winnie The Pooh Blood and Honey）的理由，公司发言人说：“我们当然很焦虑，非常失望。电影院在一切安排妥当后取消放映真是令人难以置信。”

香港商务及经济发展局辖下的电影、报刊及物品管理办事处回覆“香港01”查询时说，该处已向影片申请人发出核准证明书，香港电影院安排哪些电影在其院内上映纯属商业决定，该处不作评论。

涉事电影院未回应路透社的置评请求。

《小熊维尼：血与蜜》由英国导演弗雷克－沃特菲尔德执导，香港早前已举办优先场放映，发行商及电影院线也已推出宣传攻势。不过，上映前三天，影评网页“电影疗伤志”突然以“技术原因”取消星期二晚举行的包场活动，各大影院官网也纷纷下架该片。

导演弗雷克－沃特菲尔德告诉路透社，“神秘的事情”发生了：“电影院原本同意放映它，然后所有电影院都在一夜之间独立地做出了同样的决定。这不会是巧合。”“这部电影已在全球逾4000家电影院放映。香港的30多家电影院是唯一出现此类问题的。”

《小熊维尼：血与蜜》的主人翁源自小熊维尼系列童书，讲述书中的小男孩罗宾长大上大学抛弃小熊维尼、小猪等离去，维尼与小猪性情大变，开始对人类展开杀戮。

中国国家主席习近平2013年6月访美期间与时任美国总统奥巴马并行的照片被网民首次联系到小熊维尼后，该卡通形象便成为中国敏感词。