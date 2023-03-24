李希到湖北调研 释放整治中国国企腐败信号

中共政治局常委、中央纪委书记李希本周到湖北调研，是他去年10月掌舵中纪委以来的首次外出调研，期间强调要深入推进国有企业党风廉政建设。受访学者指出，中纪委本周密集发布七名国企领导落马消息，结合李希上述表态，释放了深入整治国企腐败将是下来反腐重点之一的信号。

李希星期天（3月19日）到湖北调研三天期间，要求高度重视、切实抓好全国纪检监察干部队伍教育整顿，打造“忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军”。

李希到武昌船舶重工集团公司、中国长江三峡集团公司等国企调研时则强调，要深入推进国企党风廉政建设，推动国企做强做优做大，更好服务国家战略。

中纪委本周也频密通报国企“一把手”被查消息。其中失联八个月、有“芯片狂人”之称的紫光集团公司原董事长赵伟国，星期一（3月20日）被通报涉嫌职务犯罪立案调查。

赵伟国被指身为国企管理人员“处心积虑巧取豪夺国有资产”，违规将单位的盈利业务交由亲友进行经营，以明显高于市场的价格向亲友经营管理的单位采购商品，指使董事实施损害上市公司利益行为，致使国家利益遭受特别重大损失。

通报称，赵伟国涉嫌贪污、为亲友非法牟利、背信损害上市公司利益，“性质严重，影响恶劣”，被移送检察机关起诉。

55岁的赵伟国，是新疆沙湾县人，1980年代毕业于清华大学电子工程系，后进入校企清华紫光，2009年成为紫光集团董事长，掌管近3000亿元人民币（583亿新元）的资产规模，并曾被誉为中国芯片领域的“领头羊”；赵伟国在2015年还曾扬言“买下台积电”。

但在无序扩张下，紫光2020年爆发债务危机，隔年宣告破产重组。去年7月，中国媒体指赵伟国被带走调查，长期失联。

中纪委星期四（3月23日）再通报六名能源央企领导人员被查的消息，其中包括国家电投原副总经理夏忠、国家能源集团科环集团国能朗新明环保科技公司原董事长徐志清、中国大唐电力燃料公司原副总经理张志刚等。

北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍接受《联合早报》采访时分析，国企掌握密集资源，管理不当将危及中共执政基础和国家经济命脉；李希在湖北的表态，以及中纪委本周通报多名央企领导人员落马，释放了国企下来可能将出现一波反腐高潮的强烈信号，“可能将密集的有一些国企腐败分子被抓”。

中纪委今年1月召开全会，也曾在公报中称将深化整治金融、国企、政法、粮食购销等权力集中、资金密集、资源富集领域的腐败。唐任伍研判，中国疫后以更大力度拼经济，体量庞大的国企是保障今年经济增长能否达成5％左右目标的关键之一，但在拼经济的同时可能出现更多寻租空间。

他认为，中纪委本周动作频频起到很重要的警示作用，意在提醒国企不可趁机违法乱纪搞腐败。

（记者是《联合早报》重庆特派员）