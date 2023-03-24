洪都拉斯坚持派外长赴大陆谈建交 台湾外交部立即召回大使表达不满

（台北／特古西加尔巴综合讯）台湾外交部星期四（3月23日）宣布立即召回台湾驻洪都拉斯大使，以表达对洪都拉斯坚持派遣外长赴中国大陆洽商建交的不满。

台湾外交部在官网发布的新闻稿称，洪都拉斯政府罔顾双方超过80年的传统邦谊，漠视台湾长年援助洪都拉斯的合作成果与协助解决洪都拉斯问题的善意，坚持派遣外长赴大陆洽商建交，严重伤害台湾政府与人民感情，台湾政府决定立即召回驻洪都拉斯大使，以表达强烈不满。

洪都拉斯总统卡斯特罗上星期二（3月14日）在推特发文说，已指示外长雷纳处理与大陆建立正式关系的事宜。

路透社星期四引述洪都拉斯总统新闻秘书阿尔瓦拉多说，雷纳奉卡斯特罗的指示，已在星期三（3月22日）前往大陆。

法新社引述三位匿名的政府和外交官员透露，与雷纳同行的还有卡斯特罗的女儿、国会议员希奥玛拉。

洪都拉斯总统府事务部长巴斯托向洪都拉斯媒体《前锋报》（El Heraldo）说，雷纳等人将与中国外长秦刚会面。

中国外交部星期四在例行记者会上没有证实这项消息，但发言人汪文斌说：“中方欢迎洪都拉斯政府关于发展对华关系的积极表态，愿在平等和相互尊重基础上，同洪都拉斯建立和发展双边关系”。

如果洪都拉斯与大陆建交，台湾的邦交国将从目前的14国降至13国的新低。

另据《联合报》报道，台湾外长吴钊燮坦承，目前台洪邦交状况并不是很好，并称洪都拉斯提出高价索求。他还提到，由于台湾不与大陆进行金钱外交，“现在已经进入一个非常辛苦的阶段”。

路透社早前引述知情人士报道，卡斯特罗在发文宣布寻求与大陆建交的前一天，曾要求台湾提供25亿美元（33亿新元）援助。

雷纳对此否认，并强调这不是援助，而是属于协商后的再融资机制。他也说，洪都拉斯曾多次请求台湾购买洪都拉斯公债。