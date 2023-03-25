英媒： 为协助突破西方围堵 传中国已释放芯片投资专家陈大同

在陈大同的领导下，元禾璞华超过80%的投资用于寻找和发展中国国内能替代外国技术的产品。这是中国在美国严格出口管制下，打造本土芯片产业的重要举措。一名科技私募基金高管说：“中国有很多想投资半导体的政府基金，但缺乏像陈大同这样的专业投资者。”

（伦敦／香港／北京／华盛顿综合讯）中国官方据传已释放去年8月在“大基金”芯片反腐风暴中带走的芯片投资专家陈大同，希望他能协助突破西方对中国芯片产业的严厉围堵。

英国《金融时报》引述两名消息人士报道，被关了八个月的元禾璞华（苏州）投资管理有限公司管理合伙人陈大同，是在今年3月获释。

成立于2004年的元禾璞华是一家活跃于集成电路产业的投资公司，管理的基金规模逾100亿元（人民币，下同，19.4亿新元），至今一共为150多家中国芯片公司提供了种子资金。

中国在去年7月底掀起针对芯片行业的反腐风暴后，陈大同8月被带走调查。当时，中共中央纪委国家监委正对中国国家集成电路产业投资基金（简称“大基金”）有关机构进行调查，拘留了十几名高级芯片主管和官员。

大基金是中国官方扶持半导体行业发展的主要工具，目的是要结束中国对外国芯片的依赖。该基金自2014年成立以来，筹集了约470亿美元（625亿新元）的资金，支持了许多公司，却未能取得让中国追上美国的重大突破。元禾璞华是获得大基金融资的公司之一；陈大同也是大基金投资委员会的独立成员。

一名中国政府官员说：“中美科技战的严峻形势，迫使中国政府决定尽快释放他。”

过去几个月，美国持续加大对中国获得先进技术管道的严控，迫使北京重新思考如何支持芯片业的发展。中国官员也希望此前对芯片业的反腐调查不至于重创该产业发展。

在陈大同的领导下，元禾璞华超过80%的投资用于寻找和发展中国国内能替代外国技术的产品。这是中国在美国严格出口管制下，打造本土芯片产业的重要举措。一名科技私募基金高管说：“中国有很多想投资半导体的政府基金，但缺乏像陈大同这样的专业投资者。”

陈大同被监禁的细节仍不清楚，有人称他“瘦了”，也有人说他获释后很“健康”。元禾璞华一名员工说，陈大同获释“是非常好的消息”，但指他不太可能很快回到办公室。“现阶段要讨论他对半导体投资的未来计划还为时过早。”

与此同时，美国政府也持续加强对中国企业的出口监管。据路透社报道，美国商务部星期四（3月23日）宣布将14家中国公司列入“未经核实清单”。这些实体必须在60天内证明从美国进口产品的最终用途，否则将被列入限制度最高的实体清单，被限制获得美国的产品和技术。