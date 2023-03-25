美企美思明智北京办公室遭突击搜查 五员工被捕

（华盛顿／北京综合讯）美国尽职调查公司美思明智集团（Mintz Group）星期四（3月23日）说，其北京办事处遭到中国政府的突击搜查，五名中国员工已被拘留。

综合路透社、法新社和《华尔街日报》报道，美思明智在一份电邮声明中说，他们确认，中国官方已经拘留公司北京办事处的五名中国籍员工，并关闭公司在当地的业务。

公司正准备与官方合作，解决可能导致这些事件的误解。公司没有收到任何有关针对该案的官方法律通知，也要求官方释放员工。

匿名消息人士说，公司的当地法律顾问透露，突击搜查在3月20日下午进行，员工被隔离在北京市外的某个地方。

高管：一新加坡籍员工1月被禁离华

此外，美思明智一名高管说，北京办事处的一名新加坡籍员工在1月时无故被禁止离华，但未被捕和提控。

根据官网信息，美思明智主要从事事实收集、背景和内部调查业务，包括欺诈、腐败和工作场所不当行为等。公司总部在纽约，在全球18地有办事处，包括在北京的唯一中国大陆办事处。

公司亚洲区负责人费引迪（Randal Phillips）在美国中央情报局任职28年，离职前是该局驻华首席代表。

北京星期六（3月25日）起将举行为期三天的中国发展高层论坛，逾百名海外代表受邀参加，包括跨国企业高管和国际组织代表。

一名美国商人说，美思明智事件发出了一个“显著的信号”，即中国政府希望得到外国资金和技术，但不会接受可信的美国公司对中国合作伙伴或商业环境进行尽职调查。

西方尽职调查公司此前也和中国当局发生过纠纷。英国私家侦探韩飞龙（Peter Humphrey）及其美籍妻子虞英曾2013年为英国制药巨头葛兰素史克工作时在上海被捕，两人至2015年才获释并驱离中国。