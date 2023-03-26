四年来首次访华 库克：享受与中国共生关系

（北京／上海综合讯）在中美关系跌入历史低谷、许多美企高管避免出席北京举办的中国发展高层论坛之际，苹果公司首席执行官库克却四年以来首次访华，并强调苹果“享受与中国之间的共生关系”。

综合法新社、路透社和彭博社报道，虽然美企辉瑞、桥水、黑石和景顺派出了首席执行官或创始人，出席疫情暴发后首度恢复线下举办的中国发展高层论坛，但大部分确认出席论坛的公司不是美国公司。美国公司希望对企业在中国的活动保持低调，避免成为美国众议院中国问题特别委员会的目标，部分美国公司派遣级别较低的高管出席。

但库克星期六（3月25日）演讲时强调，苹果与中国共同成长，“享受与中国之间的共生关系”，还说创新在中国发展得很快，“我想它还会再加速”。

苹果大多数的产品都在中国生产，并拥有进入中国市场的独特渠道。公司目前约20%的销售额来自大中华区。自2015年起，它每年在中国的收入超过400亿美元（约533亿新元），上财年在中国的销售额接近750亿美元。

库克此行也和中国官员会面，寻求与中国政府保持互利关系。他与苹果公司员工星期五（3月24日）参观了北京三里屯的苹果商店，并与在场的顾客合照。该店是苹果在中国大陆开的第一家零售店，于2008年开业。

库克并宣布对中国发展研究基金会的捐助增至1亿元人民币（约1900万新元），弥合城乡教育差距，其中的5000万元人民币将资助为期三年的“智惠园丁”项目，着眼于中国欠发达地区的数字化教学。

库克说，让年轻人学会编程非常重要，即使不想成为程序员，也须要掌握一些编程能力，知道编程所带来的可能性。

不过，与此同时，苹果正寻求将部分产能移出中国。冠病疫情封控和美国对华高科技出口禁令正威胁苹果在华供应链。因为疫情封控，其最大供应商之一富士康去年的生产受阻，导致部分苹果产品延迟发布和供应不足。

此外，苹果为遵守中国审查和数据储存方面的法律，对产品作出调整，也遭到美国国内批评。