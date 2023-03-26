出访中美洲前视察军队 蔡英文：守护台湾捍卫民主是台军使命

蔡英文3月29日出访中美洲友邦将过境美国，马英九则先一步于3月27日前往中国大陆祭祖，两人出访时间高度重叠。台湾国际战略学会星期六举行“当前台海安全”论坛，演讲者对此进行热烈交锋。

台湾总统蔡英文在出访中美洲友邦并过境美国四天前视察军队，强调守护台湾、捍卫民主，一直是台军的重大使命，唯有不断精进训练、强化部队战力，才更有能力保卫台湾。

蔡英文星期六（3月25日）是在国安会秘书长顾立雄、国防部长邱国正等人陪同下，前往嘉义视导“陆军52工兵群”时，作上述表示。

蔡英文预定星期三（3月29日）出访中美洲友邦伯利兹和危地马拉，去程过境美国纽约，回程在洛杉矶会晤美国众议院议长麦卡锡。前总统马英九则先一步于星期一（3月27日）前往中国大陆祭祖，两人出访时间高度重叠。台湾国际战略学会星期六举行“当前台海安全”论坛，演讲者对此进行热烈交锋。

主持会议的台湾国际战略学会理事长王崑义表示，原先传闻麦卡锡4月访台，结果变成蔡英文过境美国去见麦卡锡，然后又爆出马英九先一步登陆，这究竟是北京或是蔡英文政府特地安排。若北京主动，代表北京不想在台海兴波，怕影响台湾2024年大选，但若不反应，内部恐有反弹。

在野国民党国际部主任黄介正一开始便破题指出，在2024年5月20日前蔡英文仍可过境美国，甚至不排除专门访问美国。他关切的是麦卡锡要访问台湾的引信是否拆掉？“是谁出多少力？尤其台湾有没有主动（建议延后）？”

绿营强烈质疑马英九此时到大陆祭祖，必是大陆方面授意要稀释蔡英文过境美国的影响力。黄介正以两个女生走到街上突然发觉撞衫为例说，后买衣服的人不能骂先买的人为何跟她撞衫，因为先买的人不知道你也会去买。

他认为，蔡英文在纽约接受颁奖和在里根图书馆演讲的访美行程“不会有核弹等级的效果，美国也会管控风险”，美国仍要同大陆打交道，不可能让台湾予取予求，主要是观察蔡英文和马英九的谈话是否会踩到敏感神经，碰触主要的“中华民国”象征意义。

曾在执政的民进党中央党部任职的淡江大学外交系助理教授廖雨诗表示，麦卡锡访台与蔡英文赴美不宜用相互抵消概念看待。

她说：“蔡英文这次访美可以看作是先上前菜，主菜其实还是会上，但台湾接下来要选举，美国也要选举，主菜什么时候上，用什么方式上，这可能是相辅相成。”

文化大学社会科学院院长赵建民指出，中共首先是反对外力干预，然后才是促进两岸融合，故马英九登陆固然有助于缓和形势，创造若干效果，但蔡英文在美国的行程与接见的人士都是反中大鹰派，故他预判马英九所创造的和平效果绝对无法降低两岸紧张，“也无法把两岸关系的失衡，或者说美中台关系的失衡导正回来”。

学者：美在乎自身利益及财团利益

东华大学民族事务与发展学系教授施正锋强力批判美国19世纪末利用日本对付朝鲜和大陆等不堪的历史，指美国真正在乎的是美国的利益，更直白地说是财团的利益。他也指责民进党说，前总统陈水扁等人都去过大陆，该党不该批评马英九等外省人去大陆就是卖台。

民进党前中国事务部副主任余莓莓则强调，真正的攻击者是中共，台湾是被动无奈地防御，她很遗憾与会人士有“疑美论”却无“疑中论”。她说，大陆不只是要取代美国的霸权地位，还想重塑世界秩序，台湾首当其冲，在民主自由对抗集权专制的世界格局，台湾能否游走两端、左右逢源成疑。