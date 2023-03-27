香港解封后首场获批准游行 反对将军澳填海

（香港综合讯）香港约有80名示威者星期天参加“反对将军澳填海”和兴建垃圾处理场游行。这是香港在2020年实行《香港国安法》以来，首个获警方批准的抗议游行。

据香港01、香港电台、路透社报道，数十名示威者星期天（3月26日）上午11时在调景岭体育馆外的南面公园集合，游行至填海项目预期场地附近的将军澳南梯台。

参加示威的抗议者颈部均挂上印有独立编号的卡牌，没有佩戴口罩。他们拉起“反对将军澳再填海，不要水泥厂，不要垃圾处理厂”的横幅，沿途高喊口号，在雨中游行。

当局派大批警力监视 确保游行人数不超额

当局派出大批警力在场监视，确保游行人数不超额。发起活动的将军澳民生关注组召集人陈展浚说，星期天的游行是疫情后首次举办。

他认为，要求参与人士挂牌是严厉措施，但为顺利举办和表达居民诉求，只好无奈接受。他强调，游行不接受实名制登记。

香港警方对活动发出的“不反对通知书”规定，如果现场人数多过100人，主办方须要求多出的参与者离开。主办方也必须安排纠察员进行协调，确保活动不违反《国安法》，例如游行不会有煽动性的动作或言论、不穿全黑衣物。

虽然香港基本法保障集会权利，但在2019年反修例运动后实施的《香港国安法》，特区政府逮捕数十名反对派人士。

西方国家认为《香港国安法》是镇压工具，中国政府则坚称在当局努力下已经恢复了香港稳定。香港本月原本有一场妇女权利相关的示威活动，但在警方称“暴力团体”可能混进示威，活动最后取消。

政治观察家关注今年港府会否淮许恢复纪念“六四”等大型示威活动。在《香港国安法》推出前，这些活动每年都会吸引数千人参加，是香港言论自由的象征。