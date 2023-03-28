【视频】74年来首位台湾前总统 马英九苦等36年“登陆”展开祭祖行程

马英九一行飞抵上海后，中共中央台湾事务办公室副主任陈元丰前往接机，现场气氛友善但不高调，也并未铺设红地毯。台湾媒体昨天上午一度传出中共政治局常委、中国大陆国务院副总理丁薛祥将专程到上海接机，这一幕并未发生。

备受关注的台湾卸任总统马英九“登陆”祭祖行程星期一（3月27日）顺利展开。这是两岸分治74年来，台湾卸任领导人头一次到访中国大陆。马英九在行前于机场受访时形容，他等了36年才有机会到大陆访问，的确是“等了久了一点”。

他一行飞抵上海后，中共中央台湾事务办公室副主任陈元丰前往接机，现场气氛友善但不高调，也并未铺设红地毯。台湾媒体昨天上午一度传出中共政治局常委、中国大陆国务院副总理丁薛祥将专程到上海接机，这一幕并未发生。

台媒与国际媒体，尤其是日本媒体在马英九出发的一刻，就高度关注他的动向。他星期一中午在桃园国际机场发表谈话时，也再次说明自己的心情和赴陆原因。

马英九说：“我37岁时就在政府处理两岸事务，我今年73岁，等了36年才有机会到大陆访问，的确是等了久了一点，很高兴能去。”

他说，这次赴陆除了祭祖，也带了30名大学生到对岸交流，希望透过年轻人的热情与互动，改善两岸目前的氛围，让和平更快、更早到来。

出发前一天洪台断交 在台引发口水战

不过，就在马英九出发的前一天，中美洲国家洪都拉斯宣布与台湾断交，并与中国大陆建交，又在台湾引发新一波口水战。

台湾执政党民进党发言人张志豪27日在记者会上说，北京选在马英九访陆前一天操作台洪断交，马英九本应调整行程表达立场，晚一天或两天都是态度，却唾面自干。

马英九抵达桃园机场前，更有台独团体在现场高喊“马英九们丧权辱国”口号，遭警方举牌警告并强制驱离。马英九在机场也面对媒体关于台洪断交的追问，但未予回应。

在上海浦东国际机场，当局也为了马英九的到来加强安保力度。据《联合早报》记者观察，进入浦东机场第二航站楼的车道两旁，从下午就停靠四五辆警车，有多名警员站岗。航站楼内的国际港澳台抵达通道，也有警员现场巡逻。

马英九一行下午4时21分飞抵浦东机场后，由中共中央台办联络局局长孙升亮步上登机梯接待。

陈元丰与中共上海市委常委兼秘书长张为、上海市台办主任钟晓敏、副主任李骁东等官员则在停机坪迎接。

双方简短寒暄后，马英九一行随即从停机坪乘车离开机场，前往上海虹桥站，搭乘当晚7时的高铁赶往南京。

从星期二（28日）起，马英九将先前往南京拜谒中山陵，并参访民国政府时代的总统府、孙中山故居等；29日转往当年武昌起义的湖北武汉，之后赴湖南湘潭祭祖，再到战时“陪都”重庆，最后返回上海。

其间，他也会和上海复旦大学、湖北武汉大学、湖南大学的学生举行座谈。

在马英九之前，台湾卸任副总统连战曾于2005年以国民党主席身分访陆，是两岸分治后第一位踏足大陆的国民党最高领导人。

当年，连战经香港转机抵达南京时，由时任中共中央台办主任陈云林接待。