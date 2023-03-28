台海局势 刚与洪都拉斯断交 被指不合时宜 马英九“登陆”引爆台湾政坛争议 订户 文 / 庄慧良 台北报道 来自 / 联合早报 更新 / 更新 / 2023年3月28日 8:08 AM 发布 / 发布 / 2023年3月28日 5:00 AM 中华爱国同心会人士在桃园机场外拉着“英九祭祖春暖花开我们都是一家人”的红布条，为马英九送行。（路透社） 一名独派人士用麦克风向马英九一行表达强烈抗议，被在场维持秩序的警员架走。（法新社） 字体大小: 小 中 大 中美洲国家洪都拉斯此前一天（3月26日）宣布与台湾断交，执政的民进党与独派人士指责马英九不宜在此时出访大陆。但也有认同马英九此行的学者认为，断交之事与马英九无关，民进党政府的作为让两岸濒临战争，马英九“登陆”能化解紧张。台湾前总统马英九星期一（3月27日）率领30名青年学子前往中国大陆祭祖与交流。他在行前表示，希望能透过年轻人的热情和互动，改善两岸的氛围，让和平能更早到来。但在马英九出发的同日，台湾政坛再次为他此行是否不合时宜而引爆争议。中美洲国家洪都拉斯此前一天（3月26日）宣布与台湾断交，执政的民进党与独派人士指责马英九不宜在此时出访大陆。但也有认同马英九此行的学者认为，断交之事与马英九无关，民进党政府的作为让两岸濒临战争，马英九“登陆”能化解紧张。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息 热词 台湾 马英九 洪都拉斯 朱立伦 美副助理国务卿华自强低调访中 分析：或为布林肯访华铺路 青年宿舍让港青圆独居梦