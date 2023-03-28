刚与洪都拉斯断交 被指不合时宜 马英九“登陆”引爆台湾政坛争议

中美洲国家洪都拉斯此前一天（3月26日）宣布与台湾断交，执政的民进党与独派人士指责马英九不宜在此时出访大陆。但也有认同马英九此行的学者认为，断交之事与马英九无关，民进党政府的作为让两岸濒临战争，马英九“登陆”能化解紧张。

台湾前总统马英九星期一（3月27日）率领30名青年学子前往中国大陆祭祖与交流。他在行前表示，希望能透过年轻人的热情和互动，改善两岸的氛围，让和平能更早到来。但在马英九出发的同日，台湾政坛再次为他此行是否不合时宜而引爆争议。

中美洲国家洪都拉斯此前一天（3月26日）宣布与台湾断交，执政的民进党与独派人士指责马英九不宜在此时出访大陆。但也有认同马英九此行的学者认为，断交之事与马英九无关，民进党政府的作为让两岸濒临战争，马英九“登陆”能化解紧张。