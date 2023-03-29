“登陆”第二天拜谒南京中山陵 马英九四度提“民国”吁两岸努力追求和平

台湾前总统马英九星期一晚上抵达南京，星期二上午便前往拜谒中山陵。他带领访问团拾级而上，进入祭堂后，由随团的马英九基金会大九学堂导师廖元豪担任司仪，以“马总统”介绍马英九，开始祭祀典礼。

台湾前总统马英九星期二（3月28日）在南京展开访问中国大陆第二天的行程，重点回顾孙中山创建中华民国的历史。他在致辞时四度提及“民国”，又提出“和平奋斗、振兴中华”的目标，呼吁两岸共同努力，追求和平、避免战争。

星期一（3月27日）晚上才抵达南京的马英九，星期二上午便前往拜谒中山陵。他带领访问团拾级而上，进入祭堂后，由随团的马英九基金会大九学堂导师廖元豪担任司仪，以“马总统”介绍马英九，开始祭祀典礼。

马英九在孙中山坐像前表情肃穆、眼泛泪光地宣读《孙中山遗嘱》，并敬献花环。

廖元豪接着代表宣读祭文，开头称“癸卯年3月28日，中国国民党前主席马英九先生率访问团，仅以鲜花之仪，致祭于国父中山先生之灵”，未如过去连战、洪秀柱等国民党高层谒陵时使用民国纪年，但内文提及孙中山“创建民国”，也提到“九二共识，和平基础，苍生为念，百姓谋福”等内容。

另外，马英九敬献的花环也以“中国国民党前主席马英九”署名。

随后，一行人进入孙中山墓室绕行一周，并向孙中山灵柩行三鞠躬礼。步出墓室后，马英九在祭堂耳房留下“和平奋斗、振兴中华”题字，落款仅写“马英九”，没有加上头衔，纪年采取民国与西元并列，但并未写出“民国”二字。

结束谒陵行程后，马英九向媒体宣读“民国112年3月28日马英九前总统率马英九基金会同仁与同学敬谒南京中山陵致词全文 ”，细数孙中山创建中华民国的过程，共提及“民国”四次。

他说，两岸人民同属中华民族，都是炎黄子孙。 “今天，当年国父（孙中山）念兹在兹的多项建国主张，都已陆续分别在台湾与大陆实现，这对于两岸人民与后代子孙的生活与福祉，至关重要”。

马英九还提到，孙中山在遗言中要求中国人“和平、奋斗、救中国”；98年后的今天，马英九基金会的数十名成员与学员，从台湾来到南京中山陵灵前致祭，则提出“和平奋斗、振兴中华”的目标，深盼两岸共同努力，追求和平、避免战争，致力振兴中华。

他在致辞最后强调，这是两岸中国人不可回避的责任，一定要努力实现。

马英九受访时又说，两岸一定要走向和平奋斗，才能够振兴中华，两岸一定要追求和平，否则双方都没有前途。

离开中山陵后，马英九又陆续前往收集管理民国时期中央机构档案的中国第二历史档案馆、南京总统府，以及曾在南京大屠杀期间，保护了600多名中国难民的德国商人拉贝故居。

当天傍晚，中共江苏省委书记信长星在金陵饭店会见马英九。马英九在致词时以“信先生”称呼信长星，又说“习先生（中共总书记习近平）跟我在新加坡见面之后，也特别强调希望两岸心灵契合”。

两岸交流要合作建立互信 才能避免战争风险

马英九还说，希望两岸交流要合作、建立互信，才能避免战争风险，用交流取代对抗，用协商取代冲突；也希望大陆方面可以多认识台湾人的心理状态，一起推动避战谋和。

信长星则说，马英九不论是担任“中国国民党前党主席，还是台湾地区前领导人期间”，都坚持九二共识和一中原则，反对台独，积极推动两岸关系和平发展，推动两岸交流交往，大陆对此深表赞赏。

这是马英九此行以来，大陆官方首度公开提及马英九的头衔。官方通讯社新华社星期一发布马英九抵沪的简短报道时，仅以“马英九”三字称呼他，未加任何头衔。