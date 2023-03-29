中山陵外望“马”兴叹 数百大陆民众隔栏遥看

“这次马英九访陆，和当年连战‘破冰之旅’的宽松程度完全不能比。”42岁的南京市民刘华（化名）向《联合早报》记者展示2005年时任中国国民党主席连战访问南京中山陵时，他在现场拍摄的照片。当年刘华跟着连战一路走到中山陵祭堂，拍到好几张特写照片，如今他只能在陵园大门外望“马”兴叹。台湾前总统马英九星期二（3月28日）拜谒中山陵，数百名大陆民众和刘华一样，一早就来到陵园入口等候，其中以年长者居多，还有人从辽宁、山东等地远道而来。不过，由于无法预约到上午入园，大部分民众都被挡在门外，只得隔着围栏遥看马英九车队驶入陵园内部停车场。有民众告诉记者，中山陵平时无需预约就能入内，他为了见马英九，提前一周预约到早上8时30分入园，但前一晚临时被退票。因不满无法入园，有民众在现场和警方发生口角。一名中年男子高喊：“马英九有什么了不起，凭什么不让我们进去！”他过后被两名警员带走。记者打开手机收看进入陵园的台湾媒体视频直播，引来不少民众围观。一名年过80的南京大爷感叹，过去连战、宋楚瑜和洪秀柱等台湾政治人物来拜谒中山陵时，他都能跟着入园，“头一次要在现场看手机，才能知道里面发生了什么。”

即便如此，多数受访民众仍对马英九登陆表示欢迎，并期待此次访问能增进两岸交流，缓解紧张气氛。

26岁的小林得知马英九访陆的消息后，特地从辽宁沈阳赶到南京。小林说，他本想在2019年大学毕业时去台湾旅游，没想到当年大陆居民赴台自由行被叫停，他因此对执政台湾的民进党“深恶痛绝”。虽然马英九已卸任总统多年，但小林认为，他仍是目前到访过大陆的台湾最高级别领导人，相信还有一定影响力。“期待通过这次两岸年轻人交流，推动（大陆居民）自由行、陆生赴台等民间往来恢复。”马英九星期二下午先后前往位于南京市中心的中国近代史遗址博物馆（南京总统府）和南京国际安全区主席拉贝故居。警方提前一个小时在周边清场，但仍有大批民众聚集围观。