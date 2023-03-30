包括博物馆交流与供应链韧性研究等 捷克众院议长访问团与台签署11合作备忘录

捷克众议院议长阿达莫娃率领的访问团与台湾签署了11项合作备忘录及合作声明，捷克总统帕维尔前一天则透露，可能与台湾总统蔡英文在中立国际会议场合会面。

受访学者指出，台湾经历断交挫折后通过议会外交彰显存在与贡献，未来挑战是如何在一中政策下与非邦交国提升互动层级。

阿达莫娃（Marketa Pekarova Adamova）是历来首位访问台湾的捷克众议院议长，访问团星期三（3月29日）中午离台前，双方代表在台湾外交部签署11项包括博物馆交流、供应链韧性研究、安全智库、医疗科技、学术专题的合作备忘录，以及众议院与立法院的友好合作声明。

阿达莫娃在记者会上说，她到立法院与朝野立委交流时，感受到在野国民党立委的真心欢迎；台湾与捷克都是民主政权，政党轮替是常态，过去30年捷克不分政治光谱的执政党都支持台捷深化关系。

捷克总统：若有机会 可在国际会议与蔡英文见面

有捷克媒体提问，捷克总统帕维尔星期二（3月28日）提到，若有机会可在国际会议与台湾总统蔡英文见面，那未来是否可能在捷克前总统哈维尔发起的全球意见平台“公元两千论坛”相见？据报道，蔡英文从2020年起已三度受邀通过视讯演说。

阿达莫娃答说，她无法代替总统发言，但从帕维尔当选时接到蔡英文来电祝贺、随后也联系蔡英文来看，已展示了可能的发展方向。

据报道，帕维尔是在捷克与学生座谈时被问到是否打算访台。他答说，国会层级访问是一回事，但总统访台会引起更大负面反应，可能遭到全面经济报复，让捷克企业暴露在风险中并不合理。

捷克智库“国际事务协会”学者傅贤毅（Filip Sebok）星期二撰文分析，捷克内部对访台有高度共识，访团名单涵盖经济、文化、学术界、情报首长，显示捷克有意与台湾建立多层次关系，并指北京在外交孤立台湾的竞赛中获胜，反而鼓励台湾在国际参与上更放手去做。

台湾政治大学外交学系主任卢业中教授接受《联合早报》采访时指出，虽然议会外交并非官方外交，但台湾处境特殊，须要通过议会外交来彰显存在与对国际社会的贡献。他说，捷克访问团成员很多元，凸显各领域与各产业愿意跟台湾互动、深化实质关系的正面信息。

针对捷、台总统在国际会议会面的可能性，卢业中认为，重点是至少得确保没有违反美国定义的一中政策，即承认中华人民共和国代表中国，但对台湾地位不持立场。若通过非政府组织或基金会主办的国际会议，会面不涉及国与国的关系，可能会是未来台湾与非邦交国提升互动层级和关系的方式。