李强国际论坛首秀 释放经济复苏积极信号

中国总理李强在博鳌亚洲论坛2023年年会开幕式上发表主旨演讲时称，中国的确定性是“维护世界和平发展的中流砥柱”，并强调中国经济增长的动能和态势强劲，释放中国经济复苏的积极信号。

这是李强3月初正式就任中国总理后，首次以总理身份出席国际论坛并发表讲话。他星期四（3月30日）在演讲中阐述中国发展对世界的意义说：“在不确定的事件中，中国的确定性是维护世界和平和发展的中流砥柱。过去如此，未来和当下更是如此。”

李强说，无论世界发生什么样的变化，中国将始终坚持改革开放、创新驱动，既为整个世界经济发展不断注入新的动力和活力，也让世界各国分享中国发展的机遇和发展的红利。

受冠病疫情起伏、消费疲弱、房地产下行等影响，去年中国经济仅增长3%。进入后疫情时代，中国政府本月初将今年的经济增长目标设定在较为保守的5%，一度对市场信心造成影响。

不过，李强称，今年前两个月中国经济已呈现出恢复向好的态势，3月的情况会比1月和2月更好，消费投资等主要经济指标不断向好，市场预期不断向好。

他向在场的多国政要、经济专家和商界领袖信心喊话说，很多国际组织都调高了对中国经济发展的预期，“现实情况比我们的统计数字更有说服力”。

李强还以博鳌亚洲论坛举办地海南省为例，指当地游人如织、离岛免税销售持续火热，不仅反映中国经济韧性强、潜力大、活力足，也说明中国经济长期向好的基本面，以及中国经济社会发展政策措施的科学有效性。

李强：要实现更大发展 亚洲绝不能生乱生战

他并再次承诺，中国将持续扩大市场准入，优化营商环境，优化国企敢干、民企敢闯、外企敢投的制度环境。李强说：“我们有信心有能力推动中国经济这艘巨轮乘风破浪，行稳致远，为世界经济发展作出更大的贡献。”

李强在约25分钟的演讲中也谈到亚洲发展前景。他强调，未来亚洲要实现更大发展，绝不能生乱、生战，否则就会自断前程。

他呼吁，要始终坚持睦邻友好，坚持亚细安在东亚区域合作中的中心地位，安危共存与共，命运与共，确保亚洲持久和平稳定。

在中美对抗日益加剧之际，李强也重申反对滥用单边制裁和长臂管辖，反对选边站队、集团对抗和新冷战，以及坚持以和平方式解决国家之间的分歧和争端。

今年的博鳌亚洲论坛在经历三年疫情后，首次恢复全面线下举行，共有50多个国家和地区的2000多名代表参加。新加坡总理李显龙、马来西亚首相安华、西班牙首相桑切斯、科特迪瓦总理阿希，以及国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃等多国政要、经济专家、世界500强企业领袖出席年会。