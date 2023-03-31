韩咏红：台湾海峡两岸“一中各表”进行时

台湾前总统马英九的“祭祖与交流”大陆行，在星期四（3月30日）进入了高潮。这一趟此前不被看好的旅程，因马英九每一天都精准地抛出“亮点”，他以看似云淡风轻的谈吐，用精巧的擦边球技法维护“民国”，又展示强烈的“中国人”情怀，结果测试出北京对台可以有怎样的弹性空间，显示了北京对台湾求同存异的包容程度，达到了过去没有的新高度。

马英九的表现让台湾蓝营精神大振。他们认为，不论大陆是否接受，马英九已在大陆土地上表示中华民国不只是历史，而仍是“进行式”，蓝营并挑战现任台湾总统蔡英文访美也要说“中华民国”。然而，很多人可能都没有意识到或关注到，大陆没有批驳马英九有关“民国”的言论，就是包容，马英九与大陆一起创造了两岸政治人物在大陆土地上微笑“一中各表”的历史时刻。

此外，外界担心战略已转向促统的北京，会借着马英九的访问操作促统。这并没有发生。在具有指标意义的中共中央台湾事务办公室主任宋涛星期四（3月30日）与马英九的会晤中，宋涛甚至没有说两岸“统一”，而是用较宽泛的文化概念，称两岸“终将团圆”，“我们是一家人、谁也不能把我们分开”。与此相应，马英九与宋涛会晤时，也没有用到“总统”之类更鲜明的表述，但以“还原九二共识的原汁原味”来间接地表达“一中各表”，显示了双方沟通过的相互体恤与关照。