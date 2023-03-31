蔡英文：世界的安全取决于台湾的命运

蔡英文出访邦交国过境纽约，在侨宴致辞时称，世界的安全取决于台湾的命运，“台湾越安全，世界就会越安全”。

台湾总统蔡英文出访邦交国过境纽约，在侨宴致辞时称，世界的安全取决于台湾的命运，“台湾越安全，世界就会越安全”。

蔡英文星期三（3月29日）展开“民主伙伴共荣之旅”，出访中美洲邦交国危地马拉和伯利兹，来回过境纽约和洛杉矶，为期十天九夜。

她在美东时间下午3时抵达纽约时，美国在台协会（AIT）新任主席罗森伯格和驻美代表萧美琴登机迎接。随后她坐车到曼哈顿入住乐天酒店，数百名抗议与支持的团体成员，被警方隔街分开，双方没发生肢体冲突。

蔡英文当晚出席700多名侨胞举办的晚宴，罗森伯格与友台的新泽西州州长墨菲也参与，反倒是纽约州长和市长都没出席。

蔡英文致辞时提到，因全球供应链重组，台积电到亚利桑那州设厂、更多国家要和台湾合作，说明台湾对世界越来越重要；也提到美国支持台湾强化防卫能力，拜登政府任内九度宣布对台军售，落实对台安全承诺。

她说，台湾站在世界民主阵营的第一线，“台湾越安全，世界就会越安全”，会和民主伙伴合作，继续坚定走在民主自由的道路上。

蔡英文将到保守派智库哈德逊研究所领取“全球领导力奖”。有报道说，她会与任职智库的前美国国务卿蓬佩奥进行区域安全对话，蓬佩奥是在野的共和党反中派代表性人物。

将与美众议长麦卡锡会面

蔡英文此行的最大看点是回程时，将过境加州洛杉矶，预计4月6日在里根总统图书馆演讲，并与另一名共和党反中鹰派代表、美国众议院议长麦卡锡见面。这将是台湾总统首次在美国与众议院议长会面。

中国大陆外交部发言人毛宁星期四在记者会上表示，中方对美方不顾中方严正交涉和反复警示，执意安排蔡英文过境美国提出严正抗议，予以强烈谴责。

她说，台海局势面临新一轮紧张的根本原因，是台湾一再企图“倚美谋独”，而美方一些人有意推进“以台制华”。

台湾政治大学外交学系主任卢业中教授接受《联合早报》采访时指出，蔡英文把台湾安全与世界安全结合在一起，无非是希望获得国际支持，但台湾的安全困境“不是离美国太近，而是离大陆太远”。

他说，两岸官方没有沟通管道是当前的现实，但为了降低台海和平稳定的不确定性，除了努力提升台美关系，执政党也必须设法与大陆交往。两岸沟通不是投降主义，也不等于同意统一，而是“要了解主要对手的思考和顾虑”。当务之急是通过恢复直航等功能性事务，逐渐恢复两岸互信。

卢业中说，蔡英文过境外交的成果，很大程度受到中美关系变化与美国国内政治的制约。

一方面，白宫希望尽快重启中美元首通话，不愿因蔡英文过境而节外生枝，双方现在最早只可能在蔡英文4月初返台后通话。另一方面，麦卡锡作为经过15轮投票才当选的弱势议长，也受到反对美国过度刺激北京、导致得派兵介入台海战争的共和党极右翼自由党团（Freedom Caucus）的牵制。

卢业中说，蔡英文与团队必须沙盘推演最坏情况，设想在与共和党激进派反中领袖互动时，如何避免激怒北京、被解读为“倚美谋独”，给台海局势制造更多不稳定因素。

（记者是《联合早报》台北特派员）