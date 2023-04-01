蔡英文过境访美领奖: 台湾是两岸关系中负责任方

受访学者指出，美方处理蔡英文过境异常低调，包括一向友台的美国前国务卿蓬佩奥都没有如预期出席对话，显示美国内外都有迫切议题要协商，必须避免节外生枝。

台湾总统蔡英文过境美国纽约，获华府智库哈德逊研究所颁发全球领导力奖。她在闭门演说中强调，台海不稳定将为全球带来严重经济与安全风险，并称台湾是两岸关系中负责任的一方。

受访学者指出，美方处理蔡英文过境异常低调，包括一向友台的美国前国务卿蓬佩奥都没有如预期出席对话，显示美国内外都有迫切议题要协商，必须避免节外生枝。

蔡英文星期三（3月29日）出访中美洲邦交国，启程时过境纽约两晚，回程时过境加州洛杉矶，预计4月6日与美国众议院议长麦卡锡会面。

蔡英文在3月30日晚上（台北时间31日上午）出席哈德逊研究所（Hudson Institute）晚会，获颁全球领导力奖，表扬她带领民主的台湾应对威胁，维护自由开放的印太地区。

综合台媒报道，蔡英文过境的所有活动都不对媒体和公众开放。哈德逊研究所也称晚会是私人活动，不让媒体入场报道。这和往年安排截然不同，此奖项曾公开颁发给美国前国务卿基辛格和媒体大亨默多克。

据台湾总统府网站，蔡英文在演说中强调，台海不稳定将为全球带来严重的经济与安全风险，要维持此区域和平稳定，各国必须强化安全合作与经济伙伴关系。

她也指中国大陆刻意升高紧张情势，但台湾总是谨慎并冷静地回应，让世界看到台湾是两岸关系中负责任的一方。

蔡英文抵达美国后，台媒普遍报道蓬佩奥会出席颁奖礼，并与蔡英文进行区域安全对话，但他最后意外没有出席。台湾总统府副秘书长张惇涵受询时强调，来宾名单是由主办单位邀请，蔡英文目前没有规划与蓬佩奥会面。

美国国务院东亚事务助理国务卿康达（Daniel Kritenbrink）星期五（31日）向媒体简报时，再次呼吁北京不要对蔡英文过境美国过度反应，并称中国片面改变现状的意图，不会迫使美国政府改变给予台湾总统过境待遇。

白宫国安会发言人科比早前强调，台湾总统过境美国符合一中政策，并称美国政府官员没有计划与蔡英文会面。

台湾政治大学国际关系研究中心研究员严震生教授接受《联合早报》采访时指出，现任哈德逊研究所研究员蓬佩奥是共和党反中鹰派代表性人物。如果他确实受邀出席却临时不去，就显示美国无论是就中美关系的处理或在朝野两党之间，都有更迫切的议题要协商。

他说，美国民主党政府希望尽快跟北京恢复中美元首沟通，在野的共和党众议院议长麦卡锡则正推动削减社会福利预算、减少政府债务和赤字的议程，亟需民主党配合。

严震生说，不排除蓬佩奥接到共和党内的私人请托，决定不出席对话，以避免节外生枝，影响共和党在众议院的协商；同时也将蔡英文过境外交的唯一焦点，限制在她回程时与麦卡锡的会面。