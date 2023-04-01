马英九吁“避战谋和”主张 传宋涛尊重并认同

台湾前总统马英九星期五（3月31日）在大陆国台办主任宋涛陪同下，前往湖南长沙。双方在列车内对坐而谈，气氛轻松。当晚，宋涛代表中共总书记习近平，在长沙宴请马英九与家人、亲戚，星期六也会陪同他们赴湘潭祭祖。

马英九访陆行的第五天，一改前几日紧凑步调，全天没有公开行程，午后在宋涛陪同下，搭乘复兴号高铁从武汉前往长沙。综合随行台媒报道，两人在商务座车厢内，面对面而座，一路上谈笑风生。

其间，宋涛对马英九说，“这是你来之后，搭第三次高铁”，并向马英九介绍大陆高铁车厢设计。马英九则回应称，坐起来很宽敞舒适。

马英九又提到，自己曾经在美国前后住过七年，美国的地理环境其实也适合发展高铁，但土地太广，人力、物力成问题。他还说，洛杉矶到旧金山如果可以发展高铁，两个城市的连接会更紧密、快速。

马英九在下午3时16分左右抵达长沙，随即转往马英九母亲的母校周南中学参访，并与提前抵达长沙的四位姐妹会合，但属私人行程，不开放媒体随行。

根据马英九办公室提供的视频，周南中学对面马路上站满大批民众围观，不少人向马英九挥手欢呼。马英九离开前也主动趋前，站在马路边，对民众挥手致意，並高呼“谢谢大家”回应。

马英九的母亲秦厚修1922年出生于长沙宁乡县，2014年5月病逝于台北，享寿93岁。由于这趟祭祖行，马英九当年撰写的祭母文，近日也于大陆社群网站间流传。

而马英九在湘潭老家祭祖期间，宋涛也将一路陪同，星期五晚间更代表习近平宴请马英九与家人、亲戚，展现高规格礼遇。

在马英九与宋涛星期四的首场会面后，大陆国务院台湾事务办公室随即宣布，自4月1日起，解除两岸客运航线旅客须提供行前48小时内核酸检测结果的要求。台湾《联合报》引述知情人士说，这是宋涛送给马英九的“伴手礼”。

据报道，知情人士转述，宋涛在私下交谈中表示，大陆充分尊重并认同马英九呼吁两岸“避战谋和”的主张，也充分理解并认同马英九强调“和平”是两岸关系发展的底线，并对马英九带年轻学子与大陆交流的用心非常肯定。

马英九此行的重头戏之一，是星期六（4月1日）前往茶恩寺镇双阳村祖坟祭祖、扫墓。

根据澎湃新闻报道，一镇之隔的白石镇马家堰马英九祖父马立安墓，也已提前修葺一新，通往墓地的田埂小路与墓地四周，也都用红色木板加宽，方便马英九一行人祭祖时，能踏在木制平台上。

根据马英九办公室先前公布的行程，马英九祭祖后还将前往湖南衡山，参访南岳忠烈祠。