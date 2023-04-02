偕四姐妹湘潭祭祖 马英九哽咽落泪

（台北综合讯）正在中国大陆访问的台湾前总统马英九星期六（4月1日）携同四名姐妹，回到湖南湘潭祭拜祖父马立安。他以长沙乡音诵读祭文，自述首次到大陆祭祖探亲的心路历程时，数度哽咽落泪。

综合《中国时报》《联合报》等报道，马英九是与姐姐马以南、马乃西、马冰如、妹妹马莉君一同前往父亲马鹤凌及祖辈居住的湘潭县茶恩寺镇双阳村祭祖。车队星期六早上8时许从长沙的酒店出发，10时左右抵达目的地。不少当地村民在现场围观，还燃放鞭炮欢迎马英九一行人。

据悉，大陆官方此次为了方便马英九祭祖，特别整修路面及坟墓周边的设施。有当地民众透露，新路就叫做“英九路”，马家祖坟也被列入当地文博单位名录。

马英九等人在坟前上香、献花后，马英九便以长沙话诵读祭文。在祭文中，马英九提到自己“在民国97年（2008年）跟101年（2012年），两次当选中华民国总统”，并说他在八年任内努力做到清廉、勤政、爱民，更积极推动两岸和平发展，提出“和陆、亲美、友日”大战略，“让这个八年成为台湾与大陆隔海分治70年来，最和平繁荣的阶段”。

当马英九读到祭文结尾时，难掩激动心情，哽咽落泪，说这是自己生平中第一次到中国大陆祭祖与探亲，内心非常感动。他形容，祖父马立安的遗训“黄金非宝书为宝，万事皆空善不空”是马家子孙人生最宝贵的资产，取之不尽，用之不竭。

马英九祭祖完毕接受媒体联访时，仍频频以手帕拭泪。他说，“慎终追远、民德归厚矣，这是我们中国人道德教育非常重要的一部分”，并表示，此次祭祖意味着自己实现多年来的愿望，亲口告诉祖先，这几十年来都在照着遗训做人做事。

马英九当天下午还赴衡山南岳忠烈祠祭拜，并送上两个花篮。花篮上写着“抗战英烈浩气长存”，落款为国民党前主席马英九及团员全体敬献。

南岳忠烈祠供奉在抗日战争中阵亡的国军将士，该地是中华民国政府在中国大陆最后一次举行春祭大典的场所。台媒形容马英九到当地祭祀意义深重。

中共建政后与文革期间，南岳忠烈祠被严重毁坏，由蒋介石题写的“忠烈祠”匾额还被农民拿去当猪圈垫石，直到1980年代两岸关系好转后，该祠才被修复并列为省级文物保护单位，现为大陆国家级烈士纪念设施。