钟南山建议中国民众 4月以后可不戴口罩

（广州讯） 按照中国目前的冠病疫情形势，中国工程院院士钟南山认为，佩戴口罩可成为非强制性的措施，建议今年4月以后在条件允许情况下让民众不戴口罩。

据《南方都市报》报道，钟南山星期五（3月31日）在广州一场有关冠病药物的研讨会上指出，过去三年，戴口罩是预防病毒的有效措施。但疫情发展到现阶段，戴口罩已经可以成为非强制性的措施。

近日，包括上海、杭州、广州、南京等城市的地铁已不强制要求乘客佩戴口罩。有研究也显示，中国今年冬春流感流行季呈现“滞后性”和“高水平流行”两大特征，均与“戴口罩”等非药物干预措施有关。

针对这个说法，钟南山认为，人群长时间低暴露于流感等病原体，鼻腔缺少刺激，对人体的自然免疫力形成不利。因此，他建议除医院等特殊环境外，中国4月后在条件允许的情况下可以不戴口罩。

据新美疫情监测情况研判

至于中国是否会出现新一波冠病疫情高峰，钟南山说，不同学者对此作出不同预测，有的说5月左右，因为疫苗保护时间为半年；有人则说9月份以后。

钟南山根据新加坡和美国的疫情监测情况研判，中国未来会局部出现冠病高峰，但不会是全国性的，因为新药物和疫苗的研发会持续进行，可以做到有备无患。他并没有预测下一波疫情高峰几时发生。

钟南山介绍，为了更好应对可能到来的新一波疫情高峰，中国正在研发针对新变异毒株的冠病疫苗，预计几个月后会上市。