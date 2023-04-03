在湖南大学解说一中 马英九：两岸“都是中华民国”同属中国

马英九重申两岸同文同种，双方都坚持一个中国的立场，尽管目前分属两边，有各自的制度和政策，但希望双方真诚交流、减少不必要隔阂，并呼吁两岸青年生力军继续交流。

台湾前总统马英九星期天（4月2日）在与湖南大学师生座谈时说，“台湾和中国大陆都是中华民国”，但同属一个中国。这是台湾卸任领导人首次在大陆完整阐述《中华民国宪法》的领土范围并示范“一中各表”，在场大陆师生也展现出和而不同的互敬包容。

马英九在访问大陆之行的第七天，星期天上午率领“大九学堂”的台湾大学生到湖南大学，参观了超过千年历史的岳麓书院和其他景点。两岸师生过后进行了约一小时的交流座谈，席中有28名台湾大学生、32名湖南大学生。

祖籍湖南湘潭的马英九以流利的长沙方言与师生交流，现场互动热络。在主持人宣布座谈告一段落时，马英九要求补充发言。

他说：“大家可能不知道，我们国家（指中华民国）在1997年修改了宪法，我们的国家分成两个部分，一个叫台湾地区，一个叫大陆地区，都是我们中华民国，都是中国。”

他说，台湾《两岸人民关系条例》所定义台湾地区为台澎金马，大陆地区则是台澎金马以外的领土；无论台湾或大陆，在宪法上都属于一个中国，“我们是台湾地区，你们是大陆地区”。

马英九还提到大陆对“一个中国”的定义。他说：“我知道在大陆1982年的宪法前言里面也有讲，台湾是中国不可分割的一部分，所以这个事实很清楚。”

台媒体：马英九发言说明 九二共识依然具体可行

他重申两岸同文同种，双方都坚持一个中国的立场，尽管目前分属两边，有各自的制度和政策，但希望双方真诚交流、减少不必要隔阂，并呼吁两岸青年生力军继续交流。

马英九说完，大陆学生礼貌拍掌，湖南大学校长段献忠则神情严肃，略显尴尬，直到互送纪念品时才恢复笑容，气氛和缓。

台湾《联合报》引述不具名人士评论指，马英九的发言提到两岸按照彼此的宪法，都坚持一个中国，也说明两岸之间不是两个国家，因此没有两国论或一中一台的疑虑。马英九的发言是在实践“一个中国，各自表述”，也说明九二共识依然具体可行，能促进两岸和平交流。

大陆舆论出现多元观点，不少网民反思马英九任内的两岸作为，认为不必抱太大期望。不过官媒“观察者网”3月29日全文刊登《请善意看待马英九及其大陆之行》，强调维持台海和平是两岸最优选择，“马英九先生来了，这是好事”。立场偏向北京的港媒“香港01”也有评论指出，马英九此行可创造两岸和平效果。

湖南省委书记沈晓明4月1日与马英九会面时说，马英九此行受到广泛关注，在大陆已是不折不扣的“网红”。有直播主接受台湾媒体采访说，最近只要在百度和短视频提到马英九三个字，就会刷屏、网络流量增三倍。

（记者是《联合早报》台北特派员）