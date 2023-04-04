中国著名学者王缉思：症结在各自国内政治问题 中美再多对话也难改善关系

王缉思表示，美国民主党和共和党之间的共识是，用攻击中国来团结美国，美国国会和行政部门对华立场也一致。同样的，中国也因为美国这个外在威胁而团结起来。

沈泽玮 报道

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中国著名学者王缉思说，中美关系恶化的症结在于各自的国内政治问题，再多的对话都难推动两国关系改善，中国也已不对改善中美关系抱任何期望。

王缉思是北京大学国际战略研究院创始院长。他星期一（4月3日）在新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院的讲座上，回应与会者提问时表达上述看法。

他说，中国国内的普遍看法是，中美关系处不好是因为中国崛起、美国衰退，中国迟早会在大国竞赛中胜出，因此无需再韬光养晦，但他不十分认同这个观点。

回看冷战时期，王缉思分析指出，上世纪70年代初，苏联和美国国力也是一升一降，但两国关系却获改善。以此推论，中美关系不必然因为国力一升一降而恶化，症结其实在于各自的国内政治问题。

他说，中国对国内安全的关注大于外部安全，但美国却试图在新疆、西藏、香港、台湾问题上干预中国内政。他个人判断，台湾总统蔡英文过境洛杉矶时，如果与美国众议院议长麦卡锡会面，北京必有强烈反应。

王缉思说，美国民主党和共和党之间的共识是，用攻击中国来团结美国，美国国会和行政部门对华立场也一致。同样的，中国也因为美国这个外在威胁而团结起来。

“他们谴责中国，有他们的政治正确性，我们谴责美国也有我们的政治正确定性。”

王缉思说，美国对华政策几十年来的立足点，始终是要改变中国，让中国变得“少点共产主义、多点资本主义”。美国以为可以从中国内部推动改变，当更多中国青年学子到国外留学，中国经济发展起来，中国就会改变。

“美国人现在明白了，特别是中共十九大、二十大之后，中国还在上升中，但中共的权力基础同样获得巩固。中国的改变不符合美国人的预期。”

同样的，王缉思说，中国也一度以为美国前总统特朗普只对金钱感兴趣，只要牺牲一点利益满足对方，中美关系就会好转，这是对美国缺乏全面了解的结论。事实并非如此，美国不仅看重经济利益，它也有意识形态和价值体系，希望国家团结，解决种族之间的问题等。

王缉思：

改善中美关系中国已不抱期望

因为国内政治的关系，中美双方要改变彼此的态度都很困难。王缉思悲观认为，再多对话也难推动中美关系改善。他也表示很有把握地说，中国已不对改善中美关系抱任何期望。

“我和一些决策者谈过，他们说，对那些试图遏制中国的国家，我们要怎么改善关系？”

74岁的王缉思曾先后担任中国社会科学院美国研究所所长、北京大学国际关系学院院长等职，也曾在2008年到2016年兼任中国外交部外交政策咨询委员会委员，以及在多所美国知名大学担任过访问学者或访问教授。他的谈话和观点，被视为是了解中国政策的窗口。

中国的外交作风又与中国的总体国家安全观息息相关。

在中共二十大报告中，“国家安全”被置于显要位置，作为“推进国家安全体系和能力现代化，坚决维护国家安全和社会稳定”章节独立撰写。

中国总体国家安全观已扩大到“16种安全”，包括：政治、国土、军事、经济、文化、社会、科技、网络、生态、资源、核、海外利益、太空、深海、极地、生物，涉及多种领域。

王缉思在演讲中说，中共领导人让“国家安全”成了治理中国的关键范式，中共之所以把重点放在维护国家安全，是受内部和外部威胁的看法所致。此外，这还可作为“对冲合法性风险的策略”，并确保当国家从发展优先模式转移时，中共在国内继续获得支持。

中国面临的外部威胁，包括西方阵营如美英澳三边安全伙伴关系（AUKUS）等对中国的围堵，以及美国对华技术遏制。

王缉思说，中共二十大之后，总体国家安全观成了决策的指导原则，是用来回应新威胁的“强大意识形态武器”。中共认为目前正面临极大威胁，维持国家安全的能力仍不足，因此提出要“居安思危，未雨绸缪”。与此同时，中共也更警惕国内和国际威胁的联动。

中共总书记习近平在中国全国两会期间于3月6日参加全国政协联组会时，就罕见地点名批评“以美国为首的西方国家对我实施了全方位的遏制、围堵、打压，给我国发展带来前所未有的严峻挑战”。

王缉思说，习近平这番谈话可以有各种解读。他个人认为，中国领导人的言下之意是，“美国的遏制导致中国国内遇到一些问题。不是所有问题，但大部分问题都与美国相关。”

王缉思评估，“安全压倒一切”将继续形塑中国应对国内外事务的作风，这个观念将加速执行并在习近平任期之后继续沿用。