麦卡锡确认将与蔡英文会谈 蔡麦会前夕大陆军机飞越海峡中线

将在加州进行的蔡麦会，是台美1979年断交后，在美国本土举行的最高级别会谈。大陆官方对此措辞强硬，这次的军事反应强度会不会超越佩洛西访台，没人说得准。

美国众议院议长麦卡锡确认美国时间4月5日（台湾时间4月6日清晨）在洛杉矶与台湾总统蔡英文会谈后，陆美台官方各持立场坚决回应。中国大陆解放军在蔡麦会前夕派出九架次军机飞越海峡中线，令台海局势再次升温。

蔡英文3月29日出访中美洲邦交国危地马拉和伯利兹，4月4日晚回程过境美国加利福尼亚州洛杉矶，停留两晚后返台。

麦卡锡办公室星期一晚发出采访通知，宣布4月5日与蔡英文进行跨党派会谈，并称蔡英文为“台湾总统”。会谈地点在加利福尼亚州西米谷的里根图书馆。据报道，该处离洛杉矶市中心约一小时车程，执政的民主党和在野的共和党都会有众议员出席。

众议院议长是美国权力架构中的第三号人物，仅次于正副总统。去年8月初众议院前议长佩洛西访台，引发中国大陆解放军展开长达一周的围台军演、导弹飞越台北上空的第四次台海危机。

随后解放军军机和军舰在台海周边展开更频密的活动，有军事学者形容“台海危机至今尚未解除”。

加州是麦卡锡的选区。据报道，麦卡锡原本计划访台，但被蔡政府说服，同意改在蔡英文过境美国时会面，避免进一步激怒北京。

尽管如此，在加州进行的蔡麦会，仍是台美1979年断交后，在美国本土进行的最高级别会谈。大陆官方对此措辞强硬，这次的军事反应强度会不会超越佩洛西访台，没人说得准。

有评论认为，台湾前总统马英九正在大陆祭祖参访，若解放军在此时大动作反击，可能冲击马英九的两岸和平主张，相关军事动作可能在“双英”返台后才发生。

中方指蔡麦会 进一步损害中美关系

蔡麦会确认后，中国驻洛杉矶总领馆发言人批评，蔡英文以过境之名行官方往来之实，是大搞“政治作秀”。针对美方不顾中方交涉和警示，“纵容支持台湾当局谋独行径”，中方严正抗议，予以强烈谴责。发言人也指蔡麦会将进一步损害中美关系。

中国外交部发言人毛宁星期二在例行记者会上应询时说，中方将密切跟踪事态发展，坚决有力捍卫国家主权和领土完整。关于是否会有军演的提问，她没有透露细节。

北京媒体人胡锡进在微博发文点评，指蔡英文的挑衅行为必将得不偿失，“美方也绝对捞不到实际便宜”。

随蔡英文出访的台湾总统府副秘书长张惇涵在确认蔡麦会时表示，中国大陆对台美交往没有置喙余地，民主台湾要跟民主国家交流，是台湾2300万人的权利。

张惇涵还引用已故美国前总统里根的名言“如果正义足够勇敢，邪恶就会失去力量”。这段话是里根1983年演讲时针对冷战时期的苏联所说，他将大陆与苏联相提并论，无异于火上添油。

美国白宫发言人达尔顿星期一在随总统拜登出访的“空军一号”专机上向媒体重申，蔡英文只是例行过境，过去七年来平均每年一次，“中华人民共和国这次也没有理由过度反应”。

大陆军机军舰 持续在台海周边活动

另据台湾国防部公布，星期一（3日）上午6时至星期二（4日）上午6时，台军方侦获20架次大陆军机、三艘次大陆军舰，持续在台海周边活动。

其中九架次军机飞越海峡中线及其延伸线进入西南空域，包括一架次BZK-005、七架次歼16、一架次运8反潜机。台军运用任务机、舰及岸置导弹系统严密监控与应处。