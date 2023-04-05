赴重庆抗日名将陵园献花 马英九含泪鞠躬

（台北／重庆综合讯）正在中国大陆访问的台湾前总统马英九星期二（4月4日）到重庆的抗日名将张自忠将军烈士陵园致哀，数度眼眶泛红，并亲自喊口号向墓碑三鞠躬。

综合《联合报》、东森新闻台和中新社等报道，马英九当天上午在张自忠孙子张庆成陪同下参观张自忠将军烈士陵园。

在听完张自忠的生平介绍后，马英九几度拭泪，带领团队向张自忠默哀一分钟，并围绕墓碑一圈献上白菊。在大队人马准备离去时，马英九又突然折返，并亲自喊口号带领所有成员向张自忠墓碑三鞠躬。

张自忠是山东临清人，1937年至1940年先后参与临沂保卫战、徐州会战、武汉会战、随枣会战与枣宜会战等。1940年5月在襄阳与日军战斗中阵亡，追授二级上将衔，是抗日战争中牺牲的国民党最高将领。

马英九还参观了张自忠纪念馆，当讲解员提到张自忠奋战到最后一刻时，他再度拭泪。

马英九对张庆成说，张自忠在敌我悬殊下奋战到底，是个很了不起的将军，他承受很多委屈，求死明志，壮烈成仁之心令人动容。

马英九当天下午也参观由蒋介石官邸改建的重庆抗战遗址博物馆。在讲解员提到重庆大轰炸死了许多平民时，马英九回应说：“日本人很恶劣，专攻平民轰炸平民”，并说“后来日本也得到了报应”。

在参观宋美龄协助组建空军历史时，马英九说，宋美龄在空军组建过程中扮演了重要角色，尤其与美国空军顾问陈纳德打交道非常有效。他还透露，包括陈纳德本人和所有飞虎队员，都很迷宋美龄，“都好喜欢她”。

马英九也参观了父母的母校——国民党中央政治学校旧址。校方特地把马英九父母亲马鹤凌与秦厚修当年的结婚照重新裱装，让马英九十分惊喜，并与父母照片合影。

根据马英九办公室星期二发布的新闻稿，马英九当晚赴重庆南岸区弹子石老街、两江四岸核心区夜游。新闻稿称，有重庆民众“突破”人群请马英九签名，有人越过马路中线想跟马英九握手，公安紧急拉起人墙阻挡，随团成员戏称“好像暴动”。

马英九也在中国大陆国台办副主任潘贤掌、中共重庆市委常委卢红陪同下，率随团台湾学子欣赏嘉陵江、长江交会的夜景。