港前艳星彭丹自称 促成中洪建交有功

（香港讯）洪都拉斯宣布同台湾断交并与中国大陆建交，曾为香港艳星的彭丹，据报在当中发挥了“民间外交家”的推动作用。

《星岛日报》报道，现为中国青联常委、国际经济战略研究院院长的彭丹，上星期四（3月30日）出席博鳌亚洲论坛“女性圆桌”会议时受访称，今年2月她出访陷入政局动荡的洪都拉斯，考察两国企业的贸易往来，还接受有意与中国建交的洪国总统卡斯特罗的招待，两位女性相谈甚欢，交流话题包括家庭、教育、慈善、和平等。

彭丹说，国际经济战略研究院为中国企业走出国门服务，她身为院长，有必要为中国商界走入洪都拉斯贡献力量。

彭丹返回中国10天后，卡斯特罗于社交媒体宣布，将推进与中国建交事宜。3月25日，洪都拉斯外交部发布声明与台湾断交，翌日与中国大陆建立外交关系。

洪都拉斯外交部3月29日宣布，卡斯特罗将很快访华。官方尚未公布访华行程，但彭丹透露，洪国商务部今年5月将率商界精英赴华，到时会到访国际经济战略研究院，探讨如何让两国的商业合作“更上一层楼”，并邀请研究院前往中美洲设立分院。

彭丹也说，中洪建交源于中国的强大，“洪方看到中国的强大，与中国建交将成为世界趋势”。

现年50岁的彭丹出生在一个“红色”家庭，外公曾任遵义市副市长，她在上世纪90年代以性感形象进军香港娱乐圈，千禧年后回归大陆，2013年成为第十一届甘肃省政协委员，2017年由中直机关单位推荐当选中共全国青联常委。